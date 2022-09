Vara destaca "oportunidad" de relocalización de cadena de valor de inversiones energéticas

Por su parte, el presidente de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), Rafael Benjumea, ha subrayado que "siempre" se han exigido "hacer bien las cosas como sector", ya que consideran que su futuro "no puede entenderse sin la convivencia y la creación de valor añadido entre la población, el territorio y su biodiversidad y los proyectos".

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado la "oportunidad socioeconómica" que supone para la región la "relocalización de la cadena de valor" de "muchas" de las inversiones vinculadas al sector energético.



Además, en ese sentido, el jefe del Ejecutivo regional ha asegurado que proyectos de energías renovables como los que se desarrollan en la comunidad extremeña suponen una "importante contribución" a la protección del medioambiente y la "reindustrialización" de los municipios.



En materia energética, el máximo mandatario extremeño ha afirmado que la situación actual de Extremadura es fruto de haber "sabido coordinar la gestión de profesionales" que han liderado este proceso de cambio, al tiempo que se diseñaba el desarrollo de un marco jurídico "que garantizara seguridad a las inversiones, mediante un trabajo de la Administración por proyectos y no por competencias".



Igualmente, Fernández Vara ha asegurado que las políticas llevadas a cabo por la Junta de Extremadura harán posible que "la actividad económica vinculada a la energía ayude a cambiar la historia" de esta tierra y ha señalado que el hecho de que el 25% de toda la energía fotovoltaica que se ha instalado en España se encuentre en esta región "no es fruto de la casualidad", sino de la "adecuada planificación energética" llevada a cabo en la región, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.



Al mismo tiempo, el presidente autonómico ha valorado el paso dado por Extremadura al asumir su "cuota de corresponsabilidad y cogobernanza" en la lucha contra el cambio climático y en materia de producción energética en España.



"Esto no ha hecho más que empezar. Proyectos como los que se desarrollan hoy en Extremadura son las respuestas para construir un planeta mejor, conseguir una sociedad mejor, así como poder tener industrias más competitivas y menos contaminantes. En suma, todo esto lo que trae son puestos de trabajo de mayor calidad y que ofrecen mejores condiciones laborales", ha señalado.



De la misma forma, el presidente extremeño ha reiterado que el ámbito energético es un sector que supone una "enorme oportunidad" para Extremadura y para España, desde donde se debe seguir ejerciendo un liderazgo dentro de la Unión Europea.



"Ahora que reina la incertidumbre en el mercado energético, hay gente que empieza a darse cuenta de que todo aquello que se está haciendo desde España cobra todo su sentido y en Extremadura lo tenemos claro", ha añadido.



SELLOS DE EXCELENCIA



Cabe destacar que Fernández Vara ha hecho estas declaraciones en Talayuela donde, junto a la secretaria de Estado de Energía, Sara Aaegesen, ha participado en la entrega del Sello de Excelencia en Sostenibilidad UNEF a nueve proyectos en suelo de energía solar, entre las que se encuentra el proyecto Talayuela Solar desarrollado por Statkraft.



El Sello de Excelencia en Sostenibilidad fue creado para difundir las buenas prácticas del sector fotovoltaico español, reforzando el compromiso del sector con una transición energética sostenible.



La planta fotovoltaica Talayuela Solar tiene una capacidad de generación de 300 MW, puede suministrar energía limpia a 148.000 hogares durante un año. Esta planta se ha convertido en un referente en sostenibilidad al haber logrado integrar la producción de energía limpia con el entorno de dehesa extremeña. Entre las medidas adoptadas destacan, por ejemplo, la construcción de islas flotantes con vegetación para que especies de aves puedan nidificar.