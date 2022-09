Sanidad tiene constancia de seis casos de pinchazos por 'sumisión química' en Extremadura

Ep.

La Junta de Extremadura tiene constancia de que hasta el momento se han registrado en la comunidad seis casos de pinchazos por 'sumisión química'.

Así lo ha indicado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, preguntado por los medios sobre un posible caso de pinchazo por 'sumisión química' en la Feria de Mérida, y respecto del cual, sin confirmarlo, ha indicado que si Salud ha actuado lo habrá hecho "según el protocolo dentro del sistema sanitario" y "luego son las autoridades judiciales y los cuerpos y fuerzas de Seguridad los que tienen que actuar a partir de ahí".

En todo caso, ha abogado por que la ciudadanía disfrute de un ocio "seguro para todos, independientemente del género, de la situación". "Yo abogo por que tengamos un ocio seguro para todos, independientemente de nuestro género, de nuestra situación, que podamos vivir libre de estas situaciones que amenazan a una parte de la sociedad, porque yo creo que el ocio hay que vivirlo de forma saludable", ha dicho.

"Y creo que tenemos la posibilidad de disfrutar de unos años muy difíciles que hemos pasado de un ocio que no comporte ningún miedo para ninguna parte de la sociedad, por supuesto no para las mujeres", ha añadido a preguntas de los medios tras asistir este martes en la Asamblea de Extremadura, en Mérida, al acto en homenaje a las víctimas del terrorismo.

En este punto, Vergeles también ha defendido la importancia de no describir desde los medios de comunicación cómo han podido producirse los casos de pinchazos por 'sumisión química', para evitar la generación de un "efecto imitación".

"Describamos si se han producido o no se han producido, por favor no describamos el cómo porque lo único que hace es generar efecto imitación, y esto no nos puede pasar", ha dicho.

CASOS DE GASTROENTERITIS EN PLASENCIA

Por otra parte, Vergeles también se ha referido sobre un "aumento" de la incidencia de gastroenteritis en Plasencia (Cáceres), aunque ha matizado que "afortunadamente" ninguno de los casos reviste "gravedad" y que tampoco se puede hablar de un brote.

"Afortunadamente ninguno de los casos reviste gravedad, y no se puede hablar de brote puesto que no parece que se pueda hablar como tal de un brote en una determinada población... Lo que sí ha habido es un aumento en la incidencia de gastroenteritis", ha explicado a preguntas de los medios.

Según ha dicho, se ha realizado un estudio de la cloración del agua en la zona y el caso lo está llevando la dirección del Área de Salud de Plasencia. "Lo que se está haciendo es que el agua disponga del nivel de los niveles de cloro que se tienen que tener", ha señalado.

En todo caso, ha incidido en que "no hay que banalizar lo que está ocurriendo" sino "tomar las decisiones que hay que tomar", y que han pasado por clorar el agua en los niveles que tiene que tener el agua, ha reiterado.

"Afortunadamente no ha tenido más repercusión para la sociedad. Los casos que se daban en niños sí parece estar relacionado con eso, los casos que se daban en adultos parece que tienen otra causa distinta en la encuesta epidemiológica que se les ha hecho", ha dicho, y ha pedido por tanto "tranquilidad".