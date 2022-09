Montero dice que desconoce "absolutamente" posibles cambios o no en el seno del Gobierno

Ep.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho que "absolutamente" desconoce "lo que tenga el presidente en la cabeza" en cuanto a posibles cambios o no en el seno del Gobierno central, al tiempo que ha subrayado que el PSOE tiene "claro" que las elecciones "más importantes" que tiene la formación son las municipales.

De este modo se ha referido a preguntas de los medios --este jueves en rueda de prensa en Mérida tras reunirse con el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara-- sobre supuestas alusiones de Pedro Sánchez en una entrevista esta jornada en la Cadena SER a posibles cambios o no en el Gobierno central.

"No he escuchado esa afirmación del presidente (de posibles cambios en el seno del Gobierno), y mire que he escuchado atentamente la entrevista, puesto que me afectaba en general, y esa afirmación sería una afirmación curiosa", ha respondido Montero al periodista que le formulaba la pregunta.

"No, yo creo que el presidente del Gobierno lo que ha venido a decir a raíz de la pregunta de que algunos ministros puedan protagonizar alguna de las candidaturas que se puedan plantear para las municipales, lo que ha venido a decir es lo que el partido viene también repitiendo también en los últimos: en calidad de secretario general del PSOE, el presidente del Gobierno tiene claro que las elecciones más importantes que tiene nuestra formación política son las municipales", ha remarcado.

En este sentido, ha incidido María Jesús Montero en que "los alcaldes, los alcaldesas, los concejales, las concejalas, los presidentes y presidentas autonómicos son la mejor manera de expresar el día a día del socialismo en nuestro país, el estar al lado de la gente".

"Creo que a eso se refería (Pedro Sánchez en su entrevista este jueves)... pero de verdad que desconozco absolutamente lo que tenga el presidente en la cabeza, y por tanto será él el que tenga que contestar a esa pregunta", ha concluido a la prensa.