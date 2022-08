PP pide a Vara alce voz ante "ataque" que supone Ley Bienestar Animal para el sector caza

Ep

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha instado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que alce la voz ante el "ataque" que supone la Ley de Bienestar Animal para el sector de la caza en la región, criticando que "pretende homogeneizar cuestiones que no son para nada homogeneizable".



Así, lo ha señalado en su encuentro con el cazador y empresario Juan Antonio Cáceres, en el marco de la campaña 'Habla Extremadura', en el que también ha participado el concejal 'popular' en el consistorio cacereño Víctor Bazo.



La líder del PP extremeño ha recalcado que no se puede es legislar en materia de campo y de mundo rural "desde los grandes despachos de Madrid", creyendo un "despropósito" y un "error garrafal" querer equiparar a los animales de caza con los animales de compañía, ya que es algo que no tiene "ningún sentido"



"Extremadura es campo, Extremadura es caza, y desde luego lo que no vamos a consentir es que con ideologías de despacho lo que se haga es destrozar oportunidades en nuestra región y atacar a nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar y también acelerar la despoblación que tanto nos preocupa", ha aseverado.



En esta línea, María Guardiola ha hecho hincapié en que su partido no va a consentir que se lleve adelante y ha afeado que Fernández Vara esté "callado siendo muy consciente del daño" que se le hace al sector de la caza y a la tierra.



"Está muy bien proponer la Medalla de Extremadura pera la federación de la caza, es un símbolo muy bonito, que apoyamos, pero lo que quiere el sector de la caza son realidades, es que se alce la voz, es que se les defienda, se les escuche a Madrid", ha aseverado.



Por ello, ha pedimos al presidente de la Junta de Extremadura que alce la voz, que le diga al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "hasta aquí hemos llegado", ya que la caza y el campo "no se toca", reiterando que "ahí nos va a tener siempre a su lado, donde y cuando quiera".