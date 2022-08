CHG asegura que abastecimiento está "garantizado" aunque la situación es "muy preocupante"

Ep

Asi, lo ha señalado el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Samuel Moraleda, ha asegurado que el abastecimiento en la cuenca está "garantizado" aunque la situación es "muy preocupante", al estar al 25 por ciento de su capacidad.



Además, ha indicado sobre la zona de Tentudía que, aunque "de momento no hay problema", es una situación que está "en emergencia", por lo que se ha autorizado a la mancomunidad a la movilización de recursos subterráneos para paliar la escasez de superficiales.



Así, Moraleda ha insistido en que la situación en la cuenca del Guadiana es "muy preocupante" pues, está al 25% de su capacidad y constituye la situación "más crítica" en el presente siglo.



Al respecto, ha asegurado que se están tomando medidas a través de los correspondientes órganos colegiados del organismo de cuenca para evitar "males mayores", sobre todo, protegiendo a las poblaciones para evitar el desabastecimiento y garantizando en todo momento el suministro de agua de boca.



De este modo, se ha referido a que este año se han producido "recortes importantes" al uso agrícola, aproximadamente a nivel global de un 40 por ciento, para garantizar el abastecimiento.



Samuel Moraleda ha realizado estas declaraciones tras participar en Badajoz junto a la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, en la entrega de la CHG al Seprona de material especializado para el control y vigilancia de actividades en el Dominio Público Hidráulico del Guadiana.



Por su parte, la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, ha destacado que la cuenca del Guadiana tiene la "ventaja" de que tiene una enorme capacidad de embalsamiento de agua, aunque ha reconocido que la situación es "grave", ya que la del Guadiana es, junto a la del Guadalquivir, la que menos agua almacenada tiene en proporción a la que podría tener.



No obstante, ha señalado que se cuenta con un "cierto margen", para garantizar la seguridad en los abastecimientos necesarios, al tiempo que ha mostrado su preocupación por la situación en la comarca de Tentudía, una zona en la que "verdaderamente hay escasez".



Además, ha afirmado que "se están aplicando medidas de restricción y esperemos que en los próximos meses se vayan recuperando esas cantidades de agua que tan necesarias son. Estamos muy vigilantes para no solamente garantizar que el agua llega sino que llega en buenas condiciones y proteger todas las tomas y que no nos falte".



En este sentido, aunque ha señalado que el otoño será "fundamental", ha apelado a ser "respetuoso", respecto al consumo del agua, ya que es un bien "cada vez más escaso".



Sobre si en la CHG se pudiera establecer una limitación en cuanto a desembalses, Samuel Moraleda ha sostenido que la del Guadiana "se ha adelantado a todas las confederaciones" porque ha subido los niveles mínimos de explotación de todos los embalses de la cuenca, tanto en Extremadura como en Castilla-La Mancha. "Esta subida de los niveles mínimos de explotación es lo que nos permite avanzar y garantizar el abastecimiento", ha dicho.



PLANTAS INVASORAS



De igual modo, y preguntado por los trabajos de extracción de las especies invasoras del río Guadiana, Samuel Moraleda ha informado de que se ha abierto un nuevo pasillo a la altura del Puente Real, en Badajoz.



Así, en cuanto a las novedades con respecto al nenúfar mexicano en el Guadiana ha indicado que la pasada semana se firmó una encomienda con Tragsa para empezar las obras de continuidad fluvial en el azud de La Pesquera.



De esta forma, a primeros de septiembre se comenzarán las obras de permeabilización, que fundamentalmente consistirán en instalar una compuerta que permita la continuidad fluvial de las aguas y los sólidos.



Asimismo, ha informado de que se está también en fase de redacción del proyecto para la continuación fluvial del azud de La Granadilla y se está pendiente de adjudicar los trabajos para erradicar el nenúfar en todo el tramo urbano de Badajoz y hacer los correspondientes estudios ambientales.