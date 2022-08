En junio, 42.834 viajeros se alojaron en establecimientos de turismo rural de Extremadura

Rd./Ep.

Un total de 42.834 viajeros se alojaron en junio en establecimientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos rurales y albergues) de Extremadura, un 20,8% más que en el mismo mes del año anterior (en España un 70,5%).

En concreto, el número de pernoctaciones se situó en 94.272, un 15,3% más que en 2021 (a nivel nacional 82,9%), según los datos proporcionados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De este modo, el turismo rural aumenta interanualmente en viajeros un 29,25% y en pernoctaciones un 23,66% en este mes. La estancia media se sitúa en 2,05 días, produciéndose una tasa interanual del -4,21%.

En este sentido, el número de viajeros que se han alojado en cámpines en Extremadura baja respecto al mismo mes de 2021 un 8,34% y las pernoctaciones un 9,42%. La estancia media alcanza 2,71 días, un 1,45% menos que en junio de 2021.

Mientras, en los apartamentos turísticos extremeños aumenta el número de viajeros un 29,66% y las pernoctaciones un 25,2%. La estancia media baja 3,3% en este mes.

De la misma forma, se alojaron en albergues 791 personas y hubo 2.036 pernoctaciones (no se disponen de estos datos del año anterior). La estancia media se sitúa en 2,57 días, según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEx) en una nota de prensa.



DATOS NACIONALES



En el conjunto del país, las pernoctaciones realizadas en apartamentos, campings, alojamientos rurales y albergues españoles se dispararon el pasado mes junio hasta alcanzarlos 13,4 millones. Esto supone, según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE), casi multiplicar por dos la cifra registrada en el mismo mes de 2021, cuando se anotaron un total de 7,3 millones de pernoctaciones.



Este impulso fue consecuencia, sobre todo, del incremento en un 279,2% (tres veces más) de las pernoctaciones realizadas parte de los extranjeros. Las de los españoles aumentaron en el sexto mes del año un 20,6% respecto a mayo del año anterior.



De las 13,4 millones de pernoctaciones registradas por el instituto estadístico en junio, 6,7 millones fueron de residentes en España, 3,8 millones de visitantes de países de la Unión Europea y otros 2,8 millones del resto del mundo.



Los datos del instituto estadístico muestran que la estancia media en alojamientos extrahoteleros españoles se elevó en junio hasta situarse en 3,9 pernoctaciones por viajero.



Con todo ello, durante los seis primeros meses de 2022 las pernoctaciones aumentaron un 159,7% respecto al mismo periodo del año anterior.



SE DUPLICAN LAS PERNOCTACIONES EN APARTAMENTOS



Las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron el pasado mes de junio un 132,7%. Las de residentes subieron un 24,1% y las de no residentes lo hicieron un 355%.



La estancia media aumentó un 15,9% respecto a junio de 2021, situándose en 4,9 pernoctaciones por viajero, y se ocuparon el 38,1% de las plazas ofertadas, lo que supone un 92,5% más que en el mismo mes de 2021. El grado de ocupación por plazas en fin de semana se elevó hasta el 42,8%.



Las pernoctaciones de no residentes en apartamentos turísticos representaron el 64,2% del total. Reino Unido fue el principal mercado emisor, con más de 1,5 millones, seguido de Alemania con 517.079.



Los datos del instituto estadístico muestran como Canarias fue el destino preferido para alojarse en apartamentos, con más de 1,7 millones de pernoctaciones y un aumento del 223,4% respecto a junio de 2021. La comunidad autónoma con mayor ocupación fue la Comunidad de Madrid, con el 81,7% de los apartamentos ofertados.



Por zonas turísticas, la Costa Blanca fue el destino preferido, con 768.715 pernoctaciones. Las Islas de Ibiza-Formentera presentaron el mayor grado de ocupación, con un 77,9% de los apartamentos ofertados.



Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones en junio fueron San Bartolomé de Tirajana, Arona y Tías.



SE DUPLICAN LOS CAMPING DE LOS NO RESIDENTES



Las pernoctaciones en campings registraron en junio un aumento del 42,4% respecto al mismo mes del año anterior. Las de residentes aumentaron un 11,9% y las de no residentes, un 181,5%.



Según el INE, durante junio se ocupan el 41,8% de las parcelas ofertadas, un 21,1% más que en el mismo mes de 2021. El grado de ocupación en fin de semana alcanzó el 48%.



El 35,6% de las pernoctaciones en campings las realizan viajeros no residentes. Países Bajos fue el principal mercado emisor, con el 22,2% del total de las de no residentes, un 225,3% más que en junio de 2021



Cataluña fue el destino preferido en campings, con más de 2,5 millones de pernoctaciones, lo que supone un incremento del 57,1% en tasa anual. La Rioja alcanza el mayor grado de ocupación, con el 58,5% de las parcelas ofertadas.



Por zonas turísticas, la Costa Brava fue el destino preferido, con 1,1 millones de pernoctaciones. La Costa Blanca (Alicante) presentó el mayor grado de ocupación, con un 69,1% de los apartamentos ofertados. Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Mont-Roig del Camp, Torroella de Montgrí y Benidorm.



CRECIMIENTO DE CASI EL 20% EN RURAL



Los datos del INE muestran como las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural presentaron un aumento anual del 28,8% en junio. Las de residentes subieron un 9,2% y las de no residentes, un 107,7%.



Se ocuparon el 20,1% de las plazas, un 20,1% más que en junio de 2021. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 39,5%.



Por comunidades, las Islas Baleares fueron el destino preferido, con 198.135 pernoctaciones, un 61,1% más que en junio de 2021. Esta comunidad también alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 64,6% de las plazas ofertadas.



Por zonas turísticas, la Isla de Mallorca fue el destino preferido, con 158.307 pernoctaciones, mientras la Isla de Menorca alcanzó la mayor ocupación, con el 71,3% de las plazas ofertadas.



Por lo que se refiere a albergues en junio se registraron un total de 837.135 pernoctaciones, lo que supone un crecimiento anual del 281,6%. Las de residentes se incrementaron un 174,7% y las de no residentes, un 638,7%.



Se ocuparon el 36,6% de las plazas, un 161,1% más que en junio de 2021. El grado de ocupación en fin de semana alcanzó el 38,9%, con un aumento del 114,1%



Galicia fue el destino preferido, con 195.348 pernoctaciones, mientras que la Comunidad de Madrid alcanzó la mayor ocupación, con el 70,0% de las plazas ofertadas.



El INE también dio a conocer este lunes el índice de precios que muestra un incremento del 11,7% en apartamentos, del 5,4% en campings y del 7,1% en alojamientos de turismo rural.



SE DUPLICAN LAS PERNOCTACIONES TURÍSTICAS



Con todo ello los datos del INE muestran como las pernoctaciones en el conjunto de alojamientos turísticos colectivos españoles (hoteles,apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) aumentaron un 125% en junio en tasa anual. Las de residentes suben un 29,9% y las de no residentes, un 320,6%.



La estancia media creció un 19,9%, hasta 3,4 pernoctaciones por viajero. Del total de pernoctaciones realizadas en alojamientos turísticos colectivos, un 72,3 correspondió a hoteles y un 27,7% a alojamientos turísticos extrahoteleros.



Los principales mercados emisores en el conjunto de alojamientos turísticos reglados fueron el británico (con el 29,8% del total de pernoctaciones de no residentes), el alemán (19,3%) y el francés (7,7%).



Islas Baleares fue el destino preferido, con más de 10,5 millones de pernoctaciones (un 248,2% más que en junio de 2021). Le siguen Cataluña, con más de 9,6 millones (y un aumento del 124,4%) y Andalucía, con más de 7,1 millones (y una subida anual del 81,5%).