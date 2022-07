Creex denuncia que solución de Renfe a problemas del tren extremeño es "una burla cruel"

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) considera que la solución aportada este pasado viernes por Renfe para resolver las incidencias del nuevo tren Alvia en servicio en Extremadura es "una burla cruel, un sarcasmo".



Y es que según ha manifestado este domingo el secretario general de la Creex, Javier Peinado, "si la cuestión no fuese tan grave, sería de risa, de comedia mala, pero aquí estamos hablando de la vertebración de un territorio, de oportunidades para competir en igualdad de condiciones y de la movilidad de los ciudadanos", ha indicado ante la 'solución' propuesta por el presidente de Renfe, Isaías Taboas, para los retrasos de en los trenes Badajoz-Madrid.



"Hemos estado a la expectativa, a ver cómo arreglaban esta situación intolerable, y nos hemos encontrado con ceses, disculpas y, como guinda, algo que parece una burla cruel, un sarcasmo: si los trenes no llegan a tiempo, se alarga la duración prevista del trayecto y listo", ha comentado Peinado, para agregar con ironía: "Renfe podría duplicar los tiempos previstos del recorrido, y así no solo los trenes llegarían a su hora, sino que la mayoría llegaría incluso antes de tiempo, y entonces estaríamos muy contentos, ¿no?".



Para el dirigente empresarial no es de recibo que Extremadura, después de padecer la injusticia histórica en materia de infraestructuras básicas para su desarrollo, "ahora tenga que soportar que se nos ponga el caramelo en la boca, y después se nos trate así, como si fuésemos tontos o ingenuos, en lugar de volcarse en poner en marcha una solución real, no lo vamos a tolerar", ha denunciado, según ha informado la Creex en una nota de prensa.