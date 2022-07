Patrullas Ejército de Tierra en la vigilancia y prevención incendios en Extremadura

De esta forma, formarán parte de la vigilancia y prevención de incendios forestales en Extremadura, en una iniciativa que se llevará a cabo de forma coordinada entre el Gobierno de España y la Junta de Extremadura.



Estas patrullas se suman en dicho cometido al trabajo también realizado en este sentido por la Guardia Civil a través de unidades de seguridad ciudadana y el Seprona y a los medios del Gobierno regional en el marco del plan Infoex.



Así lo ha señalado la delegada del Gobierno en la región, Yolanda García Seco, tras la reunión con representantes de la Junta de Extremadura, la Brigada Extremadura XI y responsables también de la Guardia Civil para establecer un dispositivo de vigilancia y prevención de incendios forestales en Extremadura.



Un dispositivo que se va a hacer de forma coordinada entre el Gobierno de España y la Junta de Extremadura, "para tratar de disuadir de esas actividades delictivas y peligrosas que se están haciendo en nuestros montes y que, desgraciadamente, dan lugar en algunos casos a incendios extremadamente graves".



En este punto, ha matizado que no todos los incendios forestales están provocados, pero que sí es cierto que la acción humana es uno de los riesgos más importantes que tiene nuestro monte en verano, puesto que es la causante de un gran número de incendios, a tenor de lo cual ha detallado que el año pasado la Guardia Civil investigó a más de 25 personas que podían estar relacionadas con incendios forestales, teniendo en cuenta que "no fue precisamente" 2021 un año "excesivamente malo" en cuanto al número de incendios forestales que se tuvo que atender.



De este modo, lo que se ha hecho ha sido tratar de tener mayor presencia en las zonas que mayor riesgo tienen, que como ha explicado son fundamentalmente los montes del norte de la provincia de Cáceres, Sierra de Gata, la Vera, las Hurdes o el Jerte, y mayor presencia de todos tipo de agentes que van a trabajar en esa prevención y que van a vigilar que nuestros montes "no sean objeto de las llamas".



García Seco ha hecho hincapié en que esa presencia se va a hacer de forma coordinada, y a través de unos mecanismos de coordinación que se están estableciendo en esta reunión y que se definirán en los próximos días, así como en que va a ser "inminente esa incorporación" y lo que se va a tratar es de incrementar la presencia de medios, uniformados y no, "que estarán en nuestros campos y de una manera coordinada para llegar a todos los puntos y evitar ese tipo de actuaciones".



"Van a ver, por tanto, en los próximos días cómo patrullas del Ejército de Tierra se incorporan a estos dispositivos, y aproximadamente pues estamos hablando de unas diez patrullas que estarán en estas comarcas", ha señalado.

También, ha matizado que estas patrullas estarán compuestas por entre dos y cuatro personas y desarrollarán dicha labor "en todas las horas del día, especialmente en aquellas en las que hay más riesgo" en este dispositivo de 24 horas los siete días de la semana.



REUNIÓN MANTENIDA ENTRE SÁNCHEZ Y VARA



Un trabajo que será "desde luego siempre" coordinado por la Junta de Extremadura, a la par que ha recalcado que esta colaboración por parte del Ministerio de Defensa y del Ejército de Tierra fue una de las conclusiones a la que se llegó en la reunión mantenida entre el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado lunes, cuando estuvieron visitando la zona afectada por los incendios en la provincia cacereña.



Así, "se tomó esa decisión en esa reunión, en ese encuentro que se mantuvo y fue ahí donde se movilizó al Ministerio de Defensa para que hiciera este requerimiento a sus ejércitos", al hilo de lo cual ha destacado la importancia de la "celeridad" con la que el Ejército y las Fuerzas Armadas Españolas trabajan en favor de la sociedad española, dado que "ha sido una cosa de hace nada, de hace dos días y ya están desplegando todo el sistema operativo para poder ser efectivo en colaboración con la Junta de Extremadura".



Una actividad, ha detallado, "absolutamente novedosa en Extremadura" y que, aunque ya hay una experiencia previa en Galicia en labores similares, en la región nunca se había utilizado, después de que se haya aprendido "mucho" de la Operación Balmis, la que se activó cuando se hizo el control de las medidas de la pandemia de la Covid, de forma que también el Ejército de Tierra participó y en concreto la Brigada Extremadura XI activamente con patrullas de vigilancia en toda la comunidad extremeña.



Por otro lado y preguntada por la investigación del incendio del Jerte y el hecho de que ha podido ser provocado, Yolanda García Seco ha indicado que estas investigaciones "suelen ser lentas" y que hay que tomar pruebas que la policía judicial "tiene que digerir", además de obtener todos los indicios tanto en el terreno como en laboratorio. "Vamos a esperar un poquito, pero sí hay más incendios provocados, no solamente es ese, desgraciadamente", ha sumado para lamentar que esta pasada noche hubo incendios provocados en otras comarcas, en concreto en Valverde del Fresno.



Por su parte, el director general de Política Forestal de la Junta de Extremadura, Pedro Muñoz Barco, ha señalado que desde el Ejecutivo autonómico están "muy contentos" y "encantados" con esta colaboración y que ha habido una "muy buena" colaboración "siempre" y "especialmente" en los incendios de la semana pasada con la UME, con la que dicha colaboración ha sido "estrecha y se ha trabajado muy bien", toda vez que "esto es un avance" dado que la Junta se dedica a la prevención y extinción de incendios.



"Pero quizás esa parte lo hacía más la Guardia Civil, ahora con el apoyo del Ejército pues nos viene muy bien", ha reconocido Muñoz Barco, mientras que el coronel Manuel Gómez Reyes ha explicado que el motivo de esta reunión ha sido coordinar una petición de la Junta al Ministerio de Defensa, y que ha dado el visto bueno y ha ordenado al Ejército de Tierra, al cual pertenece la Brigada Extremadura XI, que apoye y complemente las capacidades de la Junta "en todo lo que es prevención y disuasión ante incendios forestales".



De este modo, el jefe del Regimiento de Infantería Saboya número 6 y jefe accidental de la Brigada Extremadura XI, el coronel Manuel Gómez Reyes, ha apuntillado que, una vez termine esta reunión de coordinación con la Junta de Extremadura y sea aprobado por las autoridades militares competentes, "tengan a buen seguro que el Ejército de Tierra cumplirá con celo y profesionalidad y dedicación en aquellas capacidades que Junta de Extremadura nos ha dicho que tiene carencias y que debemos complementar". "Confiemos en que sea lo antes posible", ha concluido.



Por último, la delegada del Gobierno ha advertido que "provocar un incendio es una acción extremadamente grave desde el punto de vista penal, también desde el punto de vista social y sobre todo es muy peligroso para la seguridad de las personas" y que se ha visto cómo ha habido dos fallecidos en Castilla y León como consecuencia de las llamas, mientras los servidores públicos "están haciendo frente a luchar contra el fuego en unas condiciones muy difíciles".