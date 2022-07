Unidas por Extremadura no participará en "pantomima" de inauguración del tren

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha explicado que no se sumarán a los actos "porque suponen un insulto para la ciudadanía extremeña" pues, "la deuda con el tren extremeño no se salda con esa puesta en escena".

En este sentido, ha recordado que la línea que se va a inaugurar "sigue siendo manifiestamente insuficiente", ya que "está sin electrificar, sigue yendo por vías antiguas y ha obligado a cerrar estaciones en nuestra región", al tiempo que ha remarcado que "este no es el tren que Extremadura se merece", según indica la formación en nota de prensa.

De Miguel ha rememorado además que, durante estos días, se están viviendo incidencias en los trenes "que deberían avergonzar a la clase política que se va a subir a ese tren".

"Ayer mismo -ha asegurado- una mujer sufrió un golpe de calor en un tren viniendo de Madrid porque, en plena ola de calor, los vagones no tienen aire acondicionado, no se puede comprar agua y no tienen, ni siquiera, cortinas en las ventanas".

La portavoz de Unidas por Extremadura también ha criticado que, debido a esa inauguración de la línea ferroviaria, "están acelerando las obras, obligando a los trabajadores a trabajar a destajo en plena ola de calor", "solo porque el lunes se le quiere hacer el paseíllo al Rey y al presidente Sánchez".

Por último, Irene de Miguel ha avanzado que Unidas por Extremadura, sin embargo, sí que secundará las convocatorias de distintas plataformas ciudadanas que el próximo lunes se manifestarán en la estación de tren de Cáceres, "para exigir un tren digno, que nos vertebre como región y contribuya a enfriar el planeta".