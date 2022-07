Guardiola reclama una atención primaria "de calidad" y en "igualdad de condiciones"

La candidata a la presidencia del Partido Popular de Extremadura, María Guardiola, ha reclamado una atención primaria de calidad y en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos, indistintamente del lugar de la región en el que vivan.

Así, lo ha señalado después de visitar una de las mesas de recogida de firmas instalada en Trujillo para reclamar el restablecimiento de todos los servicios públicos del Centro de Alta Resolución (CAR) de Trujillo, que debía de prestar una atención sanitaria integral, tanto primaria como hospitalaria.

Según María Guardiola, la Sanidad está sufriendo un gran deterioro en nuestra región, a pesar de ser un pilar básico del estado del bienestar, por lo que ha reclamado que se pongan todos los recursos necesarios para que los ciudadanos puedan recibir una sanidad en condiciones, indistintamente del lugar de residencia.

La próxima presidenta popular ha recordado que uno de los grandes problemas existentes es la falta de médicos, sobre todo de atención primaria y en el mundo rural, consecuencia de las malas condiciones que se ofertan y que hacen que los facultativos se vayan a otras regiones.

El último ejemplo ha sido la convocatoria MIR en la que el 41% de las plazas de Familia se quedaron desiertas en nuestra región. Además, hay vacantes en todas las áreas de salud. En Coria no se ha ocupado ninguna y en Cáceres solo 7 de 18.

Si no cambiamos nuestras políticas en sanidad, ha añadido, los extremeños que vivan en el mundo rural se van a ver si médicos de familia, como se están encontrando sin infraestructuras, bancos o buenas telecomunicaciones. ¿Dónde están las revoluciones de las que habla Vara si no somos capaces de retener a los médicos?, se ha preguntado María Guardiola. Hay que hacer políticas de atracción y no de expulsión

Miajadas y Trujillo

La candidata popular ha seguido hoy con sus reuniones con militantes y afiliados de Miajadas y Trujillo y les ha trasladado que su objetivo es presentarse a la presidencia del PP para ilusionar y propiciar el cambio, primero en el partido y luego en Extremadura como en España.

Son muchas las miradas que están pendientes de lo que haga el PP, porque somos la esperanza y la única solución, y no les vamos a defraudar, ha indicado.