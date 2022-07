El PSOE vaticina que Vara en el Debate del Estado de la Región planteará acciones "claves"

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, planteará durante el próximo Debate sobre el Estado de la Región de este martes y miércoles, días 5 y 6, en la Asamblea acciones "claves y decisivas" para determinar una "profunda transformación" de la comunidad, y exigirá además "encontrar soluciones diligentes".



Además, bajo la consideración de la Asamblea como el "epicentro" de la concertación y el diálogo, en dicho debate Fernández Vara tratará de "demostrar" lo "positiva" que está siendo para Extremadura la "seguridad" y la "estabilidad" que ofrecen su gobierno autonómico.



De este modo lo ha avanzado en rueda de prensa este lunes en la Cámara autonómica el diputado socialista en la Asamblea Felipe Redondo, quien ha recalcado también que su grupo espera un debate "útil, propositivo, de responsabilidad, planteado con voluntad de acuerdo, reivindicativo, transformador, cargado de esperanza y de futuro" con políticas "expansivas y de reactivación económica para la región".



En este sentido, ha subrayado que el PSOE persigue objetivos "muy claros y absolutamente prioritarios" como los de "generar empleo de calidad que permita que todos los extremeños y extremeñas que quieran puedan encontrar un empleo digno en la región", además de la "atracción de proyectos industriales que están abriendo un nuevo tiempo en Extremadura y que algunos parecen no haberse dado cuenta todavía o no querer darse cuenta pero que están ahí".



Al respecto, Felipe Redondo ha defendido que es "fundamental" que las empresas sean capaces de completar la cadena de valor para generar "cadena de resultados positiva" y "mejores salarios" y, con ello, propiciar un "mayor consumo, más renta, más servicios, más empleo indirecto y en consecuencia más riqueza para Extremadura".



PIDE A LA OPOSICIÓN QUE APORTE IDEAS



En este punto, el Grupo Socialista en la Asamblea pide a la oposición y especialmente al PP que aporten ideas, que sean "útiles y constructivos", porque "desgraciadamente" en lo que va de legislatura "todavía está por ver que hagan alguna aportación constructiva o que sea importante para los extremeños".



"Todos los partidos de la oposición tendrán la última oportunidad de la legislatura para demostrar lo que les importa la región" y de presentar alternativas a las propuestas que haga Vara, ha espetado Felipe Redondo. "Los socialistas estamos deseando conocer sus aportaciones, analizarlas, valorarlas para así poder comprobar cuál útiles o no son la para la vida de los extremeños".



Así, "en momento de incertidumbres es fundamental aportar estabilidad y seguridad a los extremeños", porque "no se trata sólo de criticar, se trata de proponer, se trata de contribuir a ser más fuertes y competitivos, se trata de contribuir a la transformación profunda e histórica que esta tierra está experimentando".



Finalmente, parafraseando a Fernández Vara, el diputado del PSOE ha defendido que "Extremadura es una región que llegará hasta donde los extremeños y extremeñas sueñen, hasta donde queramos poder hacerlo, porque tenemos todos los elementos necesarios para poder lograrlo", ha dicho.



"Es nuestro momento, el momento de Extremadura. Extremadura llega a esta importante cita en un gran momento para desarrollar la cuarta revolución industrial, dispuesta a impulsar y liderar la nueva revolución verde y digital", ha concluido Redondo.