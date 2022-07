Las pernoctaciones extrahoteleras suben en Extremadura un 63,16% en mayo

Ep

Las pernoctaciones realizadas en apartamentos, campings y alojamientos rurales extremeños se han disparado el pasado mes mayo hasta alcanzar las 96.004, lo que supone un crecimiento del 63,16 por ciento, según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE).



Cabe señalar que, en los albergues extremeños, se han alojado en mayo 1.660 personas y se han registrado 5.498 pernoctaciones, aunque no se puede comparar este dato con el del año anterior porque el INE no dispone de los mismo.



DATOS NACIONALES



Las pernoctaciones realizadas en apartamentos, campings, alojamientos rurales y albergues españoles se han disparado el pasado mes de mayo hasta alcanzar los 9,7 millones. Esto supone, según los datos provisionales del INE, multiplicar por más de dos (158,8%) la cifra registrada en el mismo mes de 2021, cuando se registraron un total de 3,7 millones de pernoctaciones.



Este impulso ha sido consecuencia, sobre todo, del incremento en un 443,3 por ciento (cinco veces más) de las pernoctaciones realizadas por parte de los extranjeros. Las de los españoles han aumentado en el quinto mes del año un 47,3 por ciento respecto a mayo del año anterior.



De los 9,7 millones de pernoctaciones registradas por el instituto estadístico, 3,9 millones han sido de residentes en España, 3,1 millones de visitantes de países de la Unión Europea y otros 2,5 millones del resto del mundo.



Los datos del INE muestran que la estancia media en alojamientos extrahoteleros españoles se situó en mayo en 3,6 pernoctaciones por viajero.



Con todo ello, durante los cinco primeros meses de 2022 las pernoctaciones en este tipo de alojamientos no hoteleros han aumentado un 209,5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.



LAS PERNOCTACIONES EN APARTAMENTOS SE TRIPLICAN



Los datos del INE muestran como las pernoctaciones en apartamentos turísticos en España han aumentado un 254,5 por ciento el pasado mes de mayo. Las de residentes han subido un 52,7 por ciento mientras que las de no residentes, lo han hecho un 591,8 por ciento. La estancia media ha aumentado un 14 por ciento respecto a mayo de 2021, situándose en 4,7 pernoctaciones por viajero.



En mayo se han ocupado el 30,6 por ciento de las plazas ofertadas en apartamentos turísticos, un 139 por ciento más que en el mismo mes de 2021. El grado de ocupación por plazas en fin de semana se ha situado en el 35,8 por ciento, con un incremento del 104,5 por ciento.



Las pernoctaciones realizadas extranjeros en este tipo de alojamientos turísticos han representado el 73,1 por ciento del total sindo Reino Unido el principal mercado emisor, con más de 1,4 millones. El siguiente mercado ha sido Alemania, con 421.631.



Por destinos, Canarias ha sido el destino preferido en apartamentos, con más de 1,6 millones de pernoctaciones y un aumento del 367,5 por ciento respecto a mayo de 2021. La comunidad autónoma con mayor ocupación ha sido la Comunidad de Madrid, con el 76,9 por ciento de los apartamentos ofertados.



Por zonas turísticas, la Costa Blanca ha sido el destino preferido, con 562.266 pernoctaciones. La Isla de Lanzarote ha presentado el mayor grado de ocupación, con un 71,6 por ciento de los apartamentos ofertados. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones han sido San Bartolomé de Tirajana, Arona y Tías.



Por lo que se refiere a las pernoctaciones en campings éstas han registrado en mayo un aumento del 75,6 por ciento respecto al mismo mes del año anterior. Las de residentes han aumentado un 25,3 y las de no residentes, un 254,1 por ciento.



Durante mayo se han ocupado el 35,3 por ciento de las parcelas ofertadas, un 18,1 por ciento más que en el mismo mes de 2021. El grado de ocupación en fin de semana ha alcanzado el 40,6 por ciento, con un aumento anual del 17,8 por ciento.



El 44,3 por ciento de las pernoctaciones en campings las han realizado viajeros no residentes. Reino Unido ha sido el principal mercado emisor, con el 22,7 por ciento del total de las de no residentes, un 640,5 por ciento más que en mayo de 2021.



Cataluña ha sido el destino preferido para alojarse campings, con más de 1,3 millones de pernoctaciones, lo que supone un incremento del 85,3 por ciento en tasa anual, mientras que La Rioja ha alcanzado el mayor grado de ocupación, con el 53,9 por ciento de las parcelas ofertadas. Por zonas turísticas, la Costa Dorada fue el destino preferido, con 522.070 pernoctaciones.



La Costa Blanca (Alicante) ha presentado el mayor grado de ocupación del país, con un 64,9 por ciento de los apartamentos ofertados, y los puntos turísticos con más pernoctaciones han sido Benidorm, Mont-Roig del Camp y Tarragona.



El INE destaca que en los cinco primeros meses del año las pernoctaciones en campings superan los registros del mismo periodo de 2019, al igual que los alojamientos rurales que han registrado también un positivo mes de mayo.



INCREMENTO EN LOS ALOJAMIENTOS RURALES



Los alojamientos rurales también han registrado un buen mes en mayo, con un aumento anual del 83,8 por ciento en mayo. Las de residentes han subido un 59,8 por ciento y las de no residentes, un 160,1 por ciento.



En los alojamientos de turismo rural se han ocupado el 16,5 por ciento de las plazas, un 56 por ciento más que en abril de 2021. El grado de ocupación en fin de semana se ha situado en el 35 por ciento, con un aumento anual del 61,8 por ciento.



Por comunidades, Islas Baleares ha sido el destino preferido, con 157.977 pernoctaciones, un 80,2 por ciento más que en mayo de 2021. Esta comunidad también ha alcanzado el mayor grado de ocupación, con el 52,9 por ciento de las plazas ofertadas.



Por zonas turísticas, la Isla de Mallorca ha sido el destino preferido, con 127.063 pernoctaciones. Por su parte la Isla de Menorca ha alcanzado la mayor ocupación, con el 56,3 por ciento de las plazas ofertadas.



GALICIA, DESTINO FAVORITO EN ALBERGUES.



Los datos del INE referidos a albergues muestran como en mayo se han registrado un total de 677.496 pernoctaciones en estos alojamientos, lo que supone un aumento anual del 628,6 por ciento. Las de residentes se han incrementado un 339 por ciento y las de no residentes, un 1.589,4 por ciento.



Se han ocupado el 32,1 por ciento de las plazas, un 323,8 por ciento más que en mayo de 2021. El grado de ocupación en fin de semana ha alcanzado el 39 por ciento, con un aumento del 302 por ciento.



Galicia ha sido el destino preferido, con 140.423 pernoctaciones mientras que la Comunidad de Madrid ha alcanzado la mayor ocupación, con el 69,9 por ciento de las plazas ofertadas. Al igual que sucede en los campings y los alojamientos de turismo rural, las pernoctaciones en albergues han superado en los cinco primeros meses del año las registradas en el mismo periodo de 2019.



AUMENTO DE PRECIOS



El incremento de pernoctaciones viene aparejado a un incremento de precios. El índice de precios de apartamentos turísticos (IPAP) ha aumentado un 13,5 por ciento en mayo respecto al mismo mes de 2021, el de los campings (IPAC) un 2,2 por ciento y los precios en turismo rural crecieron un 8,1 por ciento.



Los datos del INE muestran que las pernoctaciones en el conjunto de alojamientos turísticos colectivos españoles han aumentado un 256,5 por ciento en mayo en tasa anual. Las de residentes han subido un 88,6 por ciento y las de no residentes, un 591,4 por ciento.



La estancia media ha crecido un 28,2 por ciento, hasta 3,2 pernoctaciones por viajero. Del total de pernoctaciones realizadas en alojamientos turísticos colectivos, un 75,5 por ciento ha correspondido a hoteles y un 24,5 por ciento a alojamientos turísticos extrahoteleros.