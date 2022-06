Monago preguntará sobre tren extremeño en última sesión de control al Gobierno en Senado

Ep.

El senador extremeño José Antonio Monago preguntará sobre la situación del tren en su comunidad durante la última sesión de control al Gobierno de este curso político que se celebrará este martes, día 22, en el Senado.



En concreto, Monago preguntará sobre si el Gobierno central cree que los extremeños disponen de un transporte ferroviario "digno".



Así, el Senado celebra este martes su última sesión de control al Gobierno de este curso político, en la que el PP pedirá explicaciones sobre la situación económica y la crisis con Argelia, aunque no se vivirá un 'cara a cara' entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.



Se trata del último Pleno ordinario que celebrará la Cámara Alta hasta septiembre, aunque fuentes parlamentarias señalan a Europa Press que existe la posibilidad de que se pueda celebrar una sesión extraordinaria en julio para debatir algunas leyes, aunque no sería un Pleno de control al Gobierno.



En cualquier caso, el PP cuestionará en este Pleno al Ejecutivo por dos asuntos de actualidad, relacionados por la coyuntura económica y por la crisis con Argelia. Será el portavoz 'popular', Javier Maroto, quién pregunte a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, por la situación de la economía, mientras que la portavoz de Exteriores, Pilar Rojo, lo hará por la crisis diplomática generada en el Magreb.



Además, de estas dos preguntas, los 'populares' también llevan al último control del curso político algunas cuestiones relacionadas con el tren a Extremadura, el Mar Menor y los objetivos del Ministerio de Félix Bolaños, entre otros asuntos.



Eso sí, en esta ocasión, no habrá duelo entre Sánchez y Feijóo en esta sesión plenaria, puesto que al presidente del Gobierno no le corresponde acudir a este Pleno, ya que sí asistió al anterior, el que supuso el primer 'cara a cara' parlamentario entre ambos dirigentes.



CON LA RESACA ELECTORAL DE ANDALUCÍA



Además, en este Pleno también habrá cuestiones relacionadas con Andalucía, dos días después de que se hayan celebrado las elecciones en este territorio, que dieron al PP de Juanma Moreno una mayoría absoluta de 58 escaños y que también tendrá una repercusión directa en la Cámara Alta cuando se nombren los senadores por designación autonómica del Parlamento.



Así, la senadora de Adelante Andalucía, Pilar González, cuestionará al Gobierno por la ejecución presupuestaria en este territorio, lo que supondrá, previsiblemente, su última participación en la Cámara Alta. Asimismo, el PP lleva una interpelación sobre las playas de Málaga y San Pedro de Alcántara (Málaga).



Otras de las cuestiones que se abordarán en esta sesión serán las inversiones en Cataluña, la ley de vivienda, la despoblación, el Canal de Navarra, la formación de guetos en España, los derechos humanos en Guatemala y la firma de Siro, entre otros aspectos.