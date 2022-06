Vara peleará "lo que mejor sea para los ciudadanos" en nuevo mapa concesional transporte

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado que discutirá y peleará con el Ministerio de Transportes "lo que mejor sea para los ciudadanos" en el nuevo mapa concesional del servicio de transportes.



Así, tras incidir en que "cuando dos tienen que hablar no se puede decidir lo que quiera uno" sino que "tiene que ser lo que negocien los dos", ha recalcado que en todo caso él seguirá defendiendo la comunicación y el transporte como "un elemento fundamental de la España vaciada".



De este modo se ha pronunciado Fernández Vara a preguntas de los medios este jueves en Mérida --en rueda de prensa para presentar el paso por Extremadura de la Vuelta Ciclista a España-- sobre el planteamiento del Ministerio de Transportes de reducir el nuevo mapa concesional del servicio de transportes.



"Lo discutiremos, lo pelearemos y haremos lo que mejor sea para los ciudadanos y ciudadanas, pero una cosa es lo que propone y otro lo que vaya a ser finalmente. Cuando dos tienen que hablar no se puede decidir lo que quiera uno, tiene que ser lo que negocien los dos, y ahí vamos a estar siguiendo la comunicación y el transporte como un elemento fundamental de esa España vaciada", ha señalado el presidente extremeño.



SITUACIÓN CON ARGELIA



Por otra parte, preguntado por los medios también sobre la suspensión por parte de Argelia del Tratado de Amistad con España, Fernández Vara ha señalado que política exterior hay que defender la posición que marque el Gobierno de España, "sea del color que sea".



"Yo en política exterior estoy con lo que diga y responda el Gobierno de España, sea del color que sea. Así lo hice antes, así lo hago ahora y así lo haré siempre: la posición que tome el Gobierno de España es mi posición", ha espetado.



En este sentido, ha considerado que en política exterior no se puede "hacer creer que aquí hay 17 reinos de taifas" que tienen cada uno su "propia política exterior". "Aquí hay una política exterior que es la que marca el Gobierno de España y esa es mi posición... Lo que ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores ayer pues esa es mi posición", ha afirmado.



Finalmente, preguntado también sobre el tope al precio del gas aprobado por Bruselas para España y Portugal, el presidente extremeño ha destacado que "ya una vez aprobado entrará en vigor" y "ya en el recibo de la luz de julio se notará que la mitad del mes veremos la factura reducida de manera sensible", ha dicho.