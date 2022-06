La Junta no pretende modificar la ordenación de comarcas o mancomunidades

Ep

La Junta de Extremadura no pretende modificar "ni a corto ni a medio ni a largo plazo" el actual modelo de ordenación territorial de la comunidad en cuando a comarcas, mancomunidades "ni nada" de lo que actualmente se conoce.



De este modo lo ha explicado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Juan Antonio González, quien sí ha reconocido no obstante que sí que hay sobre la mesa una serie de "directrices generales" de posibles configuraciones de ordenación territorial "para intentar mejorar los servicios" que "no obligan absolutamente a nada", al no ser de "aplicación ejecutiva".



Ha señalado, así, que existen sobre la mesa unas "directrices de ordenación territorial que no obliga absolutamente a nada" que "son directrices generales sobre posibles configuraciones para intentar mejorar los servicios, pero esto no obliga absolutamente a nada".



De este modo, a preguntas de los medios sobre posibles cambios en la ordenación territorial de la comunidad en rueda de prensa ofrecida este miércoles en Mérida tras el Consejo de Gobierno de la Junta, González ha recalcado que "no va a haber ningún cambio de modelo territorial en estos momentos" porque para que haya un cambio en el modelo de la comarcalización en la región tiene que haber un proyecto de ley que "así lo diga" y "en estos momentos no hay ningún proyecto de ley ni a corto ni a medio ni a largo plazo que quiera modificar la ordenación del territorio en Extremadura".



"Porque además entendemos que en junio del año 2022 para la Junta de Extremadura hay dos cosas prioritarias: crear empleo y atraer inversiones... Y en eso está la Junta, ése es su objetivo principal", ha dicho, y seguir mejorando las infraestructuras, la sanidad y la educación. "Ese es el objetivo, ninguno más", ha espetado.



Y, ha concluido que, "por tanto, no hay ningún proyecto de ley que vaya a modificar la ordenación del territorio de Extremadura. No hay ningún proyecto de ley que vaya a modificar ni las comarcas, ni las mancomunidades ni nada de lo que actualmente conocemos... Simplemente hay unas directrices de ordenación territorial pero que da una serie de ideas que en ningún momento son de aplicación ejecutiva".