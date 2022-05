Pernoctaciones hoteles extremeños se multiplicaron casi por 4 en abril, hasta las 256.446

Rd./Ep.

Durante el pasado mes de abril se registraron un total de 256.446 pernoctaciones en establecimientos hoteleros extremeños, un 296% más que en el mismo mes de 2021 (a nivel estatal un 507,0%), según los datos proporcionados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A su vez, durante el cuarto mes del presente año, un total de 137.560 viajeros se alojaron en los hoteles de Extremadura, un 255,6% más que en el mismo mes del año anterior (en España se alcanzó una tasa interanual de 342,8%).

Al mismo tiempo, en la Comunidad Autónoma suben las pernoctaciones de viajeros residentes en España un 268,3%, mientras que las de residentes en el extranjero lo hacen un 673,4%.

En esta ocasión, según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa, la estancia media en la Comunidad Autónoma se sitúa en 1,86 días, un 11,4% más que abril de 2021 (un 36,8% a nivel nacional).

Finalmente, los hoteles en Extremadura ingresan 34,9 euros (59,6 euros a nivel nacional) por habitación disponible (REvPAR), un 229,8% más que en el año anterior; y facturan 66,2 euros (96,3 euros en España) de media por habitación ocupada (ADR), un 31,4% más que en abril de 2021.



DATOS NACIONALES



Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros españoles superaron los 25,1 millones en abril, lo que supone multiplicar por seis (+507%) la cifra registrada en el mismo mes de 2021, cuando hubo 4,1 millones de pernoctaciones.



Pese a este fuerte repunte, las pernoctaciones registradas en abril de este año por los hoteles españoles son inferiores a las que hubo en abril de 2019, antes de la pandemia, cuando se registraron 26,8 millones de pernoctaciones.



Atendiendo a la procedencia, las pernoctaciones de los viajeros residentes en España superaron los 10,2 millones en abril, lo que representa el 40,7% del total. Por su parte, las de los extranjeros rebasaron los 14,9 millones.



En abril de 2022 la estancia media aumentó un 37,1% respecto al mismo mes del año anterior, situándose en 2,9 pernoctaciones por viajero.



Durante los cuatro primeros meses de 2022 las pernoctaciones en hoteles españoles se han incrementado un 430,1% respecto al mismo periodo del año anterior, es decir, cinco veces más.



Debido a que la Semana Santa se ha celebrado este año en el mes de abril y en 2021 tuvo lugar entre marzo y abril, el INE analiza los datos del periodo agregado de ambos meses, observando un crecimiento de las pernoctaciones del 453,4% en marzo-abril de este año respecto al mismo periodo de 2021.



Este incremento bimestral se debe al repunte de las pernoctaciones de los españoles en un 218,9% y, sobre todo, al aumento de las realizadas por los extranjeros, con un volumen de pernoctaciones 11 veces superior al de marzo-abril de 2021.



LOS ESPAÑOLES ELIGEN ANDALUCÍA, CATALUÑA Y VALENCIA



Andalucía, Cataluña y Comunitat Valenciana fueron los destinos principales de los viajeros residentes en España en abril, con el 21,1%, 14,4% y 13,2% del total de pernoctaciones, respectivamente.



Por su parte, el principal destino elegido por los no residentes es Canarias, con un 31% del total de pernoctaciones. Los siguientes destinos de los no residentes son Cataluña e Islas Baleares, con el 18,0% y el 16,7% del total, respectivamente



En abril se cubrieron el 55,9% de las plazas ofertadas, con un aumento anual del 164,4%. El grado de ocupación por plazas en fin de semana subió un 141,4% y se situó en el 61,8%.



ALTA OCUPACIÓN EN LAS ISLAS



Canarias presenta el mayor grado de ocupación por plazas durante abril (68,9%), seguido de las Islas Baleares con el 63,4%. Por zonas turísticas, Lanzarote alcanza el mayor grado de ocupación por plazas (74,2%) y Barcelona la ocupación más elevada en fin de semana (76,9%). Según los datos del INE, Mallorca registró el mayor número de pernoctaciones en abril, con 2,6 millones.



Los viajeros procedentes de Reino Unido y Alemania concentran el 23,3% y el 19 %, respectivamente, del total de pernoctaciones de no residentes en establecimientos hoteleros en abril.



Las pernoctaciones de los viajeros procedentes de Francia, Países Bajos e Italia (los siguientes mercados emisores) suponen el 10,0%, 5,0% y 4,0% del total, respectivamente.



SUBIDA DE PRECIOS



Respecto a los precios, la tasa anual del Índice de Precios Hoteleros (IPH) se disparó un 29,5% en abril, lo que supone 49,4 puntos por encima de la registrada en el mismo mes de 2021 y su mayor repunte desde el inicio de la serie, en 2002.



Por comunidades autónomas, las mayores subidas interanuales de los precios hoteleros se dieron en Andalucía (+43%) y Madrid (+42,9%).



Según los datos del INE, la facturación media diaria de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) fue de 96,3 euros en abril, lo que supone un aumento del 36,3% respecto al mismo mes de 2021.



El ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación registrada en los establecimientos hoteleros, alcanza los 59,6 euros, con una subida del 209,3%.



Por categorías, la facturación media fue de 226,5 euros para los hoteles de cinco estrellas, de 100,4 euros para los de cuatro y de 73,5 euros para los de tres estrellas. Los ingresos por habitación disponible para estas mismas categorías son de 145,7 euros, 68,2 euros y 46,3 euros, respectivamente.



El punto turístico con mayor ADR fue Marbella, con una facturación media diaria por habitación ocupada de 182,2 euros. Por su parte Adeje presentó el mayor RevPAR, con unos ingresos por habitación disponible de 127,5 euros.