Extremadura no tiene ningún caso de la viruela del mono pero ya hay protocolo de actuación

Así, lo ha señalado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, recalcando que la región no tiene registrado, a día de hoy, ningún caso sospechoso de la viruela del mono.



Vergeles ha lanzado un mensaje de tranquilidad ante esta nueva alerta sanitaria y ha señalado que se seguirá la evolución y la confirmación en otras Comunidades Autónomas (CCAA) a través del Centro de Emergencias Sanitarias del Sistema Nacional de Salud.



Así, un epidemiólogo extremeño está en contacto con las autoridades sanitarias nacionales para ir adaptando las recomendaciones que vayan diciendo y para la administración del tratamiento y las vacunas que sean necesarias para tratar esta nueva enfermedad.



"Todavía nos queda mucho por conocer de esta alerta, como los mecanismos de transmisión, que parece que es por fluidos pero no está completamente detallado", ha subrayado el consejero a preguntas de los medios sobre este asunto antes de participar esta tarde en Cáceres en la inauguración del II Congreso de la Asociación Profesional de Matronas Extremeñas y el XX Congreso de la Federación de Asociaciones de Matronas de España.



El responsable de la sanidad extremeña cree que "no hay que asustar a la población pero tampoco se pueden ocultar esas cosas porque alertas sanitarias hemos tenido siempre".



A la pregunta de si se puede estigmatizar a una parte de la población con las declaraciones de un responsable de la sanidad de Madrid que ha señalado que la enfermedad aqueja principalmente a hombres homosexuales, Vergeles ha pedido "prudencia" a la hora de hacer estas afirmaciones que pueden llevar a la gente a "callarse" si tiene síntomas y no acudir a los centros sanitarios.



"No me atrevo a calificar las declaraciones de ningún responsable sanitario pero si ha dicho eso es un dato epidemiológico más", ha dicho Vergeles, que ha insistido en "ser muy cuidadosos en lo que decimos" porque puede "hacer que la gente se calle porque le tachen de algo".



Por ello, ha recomendado a quien presente síntomas que acuda a los centros sanitarios porque "es necesario tener muy controlada la enfermedad y el brote allá donde se produzca", ha dicho, al tiempo que ha insistido en que "hay que decir el mecanismo de transmisión pero con cautela para que no genere estigma en la población que pueda padecer la enfermedad".



INCIDENCIA DE COVID



Respecto a la situación de la pandemia de Covid-19 en Extremadura, Vergeles ha valorado la incidencia "alta" de la región pero que va en descenso y ha destacado que las cifras de gravedad "no están siendo proporcionalmente elevadas a las cifras de incidencia", por lo que se mantiene una menor tasa de ingresos hospitalarios tanto en planta como la UCI.



También se ha congratulado de que, una vez transcurrido un mes desde que decayó la obligatoriedad de las mascarillas en interiores, no haya subido la gravedad de los casos, lo que "da cierta tranquilidad".



"Ojalá sigamos así para que el sistema de vigilancia siga igual para calendarizar mejor la cuarta dosis de la vacuna en los mayores de 80 años y poder ponerlas al final del verano", ha subrayado, lo que supondría inocular vacunas que cubren más de una variante y prevenir de cara a la llegada del otoño que es cuando suben las enfermedades respiratorias agudas.