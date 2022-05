De Miguel: "Vara prefiere mantenerse mudo ante continuo saqueo de hidroeléctricas en CCAA"

Rd./Ep.

La portavoz de Unidas Por Extremadura, Irene de Miguel, ha criticado este jueves la actitud del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ante las actuaciones de las empresas hidroeléctricas en la región, las cuales "han triplicado la potencia hidráulica, a las puertas del tope del gas, para seguir teniendo beneficios millonarios a costa del agua de nuestros pantanos en plena sequía".

"Nosotros no somos rehenes de nadie para decir, sin ningún tipo de cortapisas, que esto es un atraco a mano armada", ha dicho la también presidenta del Grupo Parlamentario en su intervención en el Pleno de la Asamblea de Extremadura al hacerle una pregunta al jefe del Ejecutivo regional sobre la producción hidroeléctrica en los embalses extremeños en los últimos meses.

En concreto, De Miguel ha asegurado que el incremento de la producción hidroeléctrica está comprometiendo la actividad del sector primario y el abastecimiento humano de muchos municipios. De hecho, le ha pedido explicaciones sobre el desembalse que se ha producido hace unos días del 4 por ciento del embalse de Alange, que actualmente está al 20 por ciento de su capacidad.

"No sabemos para qué se está haciendo, pero vamos a vivir la ola de calor más temprana de la historia, por lo que espero que no siga pensando usted que esto es coyuntural y entienda que no nos sobra agua para seguir haciendo nuevos regadíos", ha asegurado.

Además, De Miguel ha lamentado que, 9 meses después de los desembalses salvajes realizados por Iberdrola en Extremadura, que provocaron la contaminación del río Tajo a su paso por Monfragüe, "ni ustedes ni el Ministerio de Transición hayan abierto ningún expediente a Iberdrola por estos hechos".

"Y no solo tenemos que ser testigos de este latrocinio, sino que además el señor Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola, que cobra 13.5 millones de euros al año, insulta a los consumidores llamándoles tontos", ha apostillado De Miguel.

A este respecto, la portavoz de Unidas Por Extremadura ha asegurado que estas manifestaciones no fueron una salida de tono, sino que cree que las realizó de forma consciente "para empujar a los consumidores a la tarifa libre a las puertas de la regulación estatal del precio del gas".

"¡Qué manera más despreciable de seguir haciendo caja a costa de las familias!", ha exclamado la también presidenta del Grupo Parlamentario, quien ha insistido en que las eléctricas "nos están saqueando", mientras que el gobierno de Fernández Vara "prefiere mantenerse mudo ante ese continuo saqueo", según informa la formación morada en una nota de prensa.

De hecho, ha lamentado que, ante esta situación, "lo que hacen es hacer Congresos para decir que Extremadura es líder en energías renovables, mientras tenemos las tasas de autoconsumo más baja del país y seguimos pagando la factura de la luz igual de cara que alguien que no viva en este paraíso renovable".

"Su modelo no beneficia a Extremadura, como tampoco han beneficiado a esta tierra las centrales hidráulicas, que ahora se frotan las manos cada vez que usted dice que somos líderes en energía renovable", ha sentenciado De Miguel.

VARA PIDE AL GOBIERNO QUE "TOME MEDIDAS"

Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado este jueves que le "parece mal" la actual situación de los embalses, y "como consecuencia de ello, hemos dado traslado de nuestra posición al Gobierno de España". Así, el jefe del Ejecutivo regional ha instado a De Miguel a "decir esto en el Congreso de los Diputados, que es dónde se puede hacer algo", ya que según ha recordado, "la competencia para todo lo que ha dicho la tiene el Gobierno de España". "Yo hago lo que creo que debo hacer, que es defender los intereses de Extremadura, que es exigiendo al Gobierno de España que tome medidas", ha reafirmado el presidente extremeño, quien ha recordado que el pasado verano se modificó la Ley de Aguas para poder establecer los niveles ecológicos, tras lo que ha reivindicado que "de una vez por todas se tome una decisión, que se puede tomar" pero "sencillamente, la ventanilla es la equivocada". Finalmente, Fernández Vara ha lamentado que Irene de Miguel "se pasa la vida prejuzgando", y le ha instado a "explicar si defiende o no defiende las energías renovables, porque una cosa y la contraria no se puede estar diciendo", ha apuntado.l.