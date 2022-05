La Junta adelanta al 23 de mayo inicio de la Época de Peligro Alto de incendios en la CCAA

La declaración de la Época de Peligro Alto de incendios en Extremadura del Plan Infoex se extenderá del 23 de mayo al 15 de octubre, ambos días incluidos, pudiéndose prorrogar si las condiciones meteorológicas lo aconsejan.



Así lo recoge la orden de la Junta de Extremadura, que detalla la regulación del uso de fuego y de las actividades que pueden provocar los incendios durante los próximos meses.



En concreto, el ámbito de aplicación de la orden publicada este jueves en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) se extiende a todos los terrenos forestales de la región y su zona de influencia.



Además, las prohibiciones y limitaciones al uso del fuego y actividades que puedan causar incendios se aplicarán al resto de los terrenos, incluidos los agrícolas, urbanos e industriales, en espacios abiertos y semiabiertos.



PROHIBICIONES Y LIMITACIONES



Así, según detalla el director general de Política Forestal, Pedro Muñoz, queda prohibido encender fuego y arrojar o abandonar objetos en combustión o cualquier clase de material susceptible de originar un incendio forestal.



De igual forma, no se podrán encender hogueras, barbacoas o similares con emisión de humo y pavesas en espacios abiertos o semiabiertos, en campo o en zona de influencia forestal.



Las personas titulares de lugares especialmente habilitados para hogueras y barbacoas en zonas recreativas o de acampada y otras deberán señalizar su prohibición, inhabilitarlas o precintarlas.



Quienes transiten por terrenos forestales deberán apagar los fósforos y puntas de cigarrillos antes de desecharlos, quedando prohibido arrojarlos desde los vehículos, según informa la Junta en una nota de prensa.



En relación a las quemas agrícolas, con carácter general no está permitida la quema de residuos vegetales, únicamente y con carácter excepcional podrá autorizarse en zonas regables siempre que cuente con la correspondiente autorización individualizada del organismo competente de Sanidad Vegetal que la permita, por razones de carácter fitosanitario.



AUTORIZACIÓN Y DECLARACIONES RESPONSABLES



Para la actividad de las carboneras es necesario solicitar autorización, al igual que para el lanzamiento de cohetes, fuegos artificiales, globos o artefactos análogos que en este caso se requerirán al órgano competente municipal y se tendrán que adoptar las medidas de prevención preceptivas.



Por otra parte, las actividades con uso de maquinaria que impliquen riesgo están sometidas a declaración responsable, así se deberán tramitar con una antelación mínima de 15 días previos a los trabajos con corte de metal con radial o amoladora, soldaduras, motosierras y desbrozadoras de cuchilla, grupos electrógenos, bombas, motores, máquinas percutoras, desbrozadoras de cadenas, martillos y cuchillas, tractores con cuchillas, orugas metálicas o maquinaria con cadenas, astilladoras, procesadoras para extracción de madera, cosechadoras, segadoras, empacadoras y tractores agrícolas.



Cuando las declaraciones se tramiten telemáticamente el plazo para solicitarlas se reduce a cinco días de antelación a la actividad a realizar, detalla el Ejecutivo.



Para realizar sondeos, perforaciones, hornos, calderas y otras actuaciones que provocan columnas de polvo o humo se necesita una comunicación previa, evitando así la movilización inmediata de efectivos de extinción por falsa alarma.



La orden también incluye otras precauciones generales como desbroce de vegetación a tener en cuenta durante espectáculos, competiciones deportivas, en zonas de aparcamiento de vehículos, en vertederos, ecoparques, líneas eléctricas o placas solares, para evitar riesgos de incendios.



También incluye obligaciones en trabajos de campo, como disponer de una mochila pulverizadora con agua y no depositar los restos procedentes de ahumadores de colmena; dejar 2 metros de perímetro sin vegetación en torno a montones de estiércol o pilas de heno.



TRABAJOS FORESTALES



En relación a los productos forestales obtenidos durante la Época de Peligro Bajo y que permanezcan en cargadero deberán ser extraídos antes del 15 de junio, de no poder realizarse en este plazo el titular del aprovechamiento comunicará al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales la ubicación de la madera apilada, así como la previsión de su retirada.



En los trabajos de conservación y mejora de montes que por necesidad se ejecuten durante la Época de Peligro Alto, la madera y los restos se llevarán al cargadero o campa, que dispondrá de una franja circundante limpia de vegetación.



Asimismo, se deberá extraer el material de los cargaderos, con una periodicidad máxima de 20 días. En el caso de que el destino de la madera o restos sea el astillado, y este se realice en cargadero, el plazo se amplía a 45 días.



Durante la Época de Peligro Alto el Plan Infoex activa el total de los medios y recursos existentes en la Comunidad para evitar la propagación de incendios y extinguir los que se puedan declarar.



Por último, el director de Política Forestal ha pedido máxima precaución al conjunto de la ciudadanía ante el alto riesgo de incendios por altas temperaturas.