UGT no descarta huelga general en Sanidad, Educación y Administración General

El secretario general de UGT-SP Extremadura, Manuel Fernández Colomo, ha anunciado un calendario de concentraciones de los ámbitos de Enseñanza, Salud y Administración General de la Junta por la "inexistente" negociación colectiva en dichos sectores, y ha añadido que incluso el sindicato no descarta una huelga general en los mismo.



De este modo, se ha pronunciado en rueda de prensa este martes en Mérida en la que ha advertido de la "falta de negociación" por parte de la Junta, en los tres citados ámbitos sectoriales, y en la que ha calificado de "grave" la situación de la negociación colectiva en los mismos.



Así, tras recalcar que la negociación colectiva por parte de la Junta es "inexistente" de forma "real y efectiva", ha incidido también en que además por parte de la Administración autonómica se está "incumpliendo sistemáticamente" y "en gran parte" el acuerdo de 2018 alcanzado con las fuerzas sindicales para "recuperar derechos" en materia de empleados públicos.



Con ello, ha explicado que UGT-SP convoca ya concentraciones (de 11,30 a 13,00 horas) los miércoles 1, 8, 15 y 22 de junio en la Plaza del Rastro de Mérida, frente a Presidencia de la Junta con motivo de la celebración esos días de Consejo de Gobierno autonómico, para que "tome conciencia" todo el Ejecutivo regional de la falta de "diálogo y negociación efectiva" en materia laboral.



Además, en el ámbito de Administración General de la Junta, de 10,00 a 12,00 horas, el sindicato convoca por el mismo motivo concentraciones en Mérida el 10 de junio frente a la Vicepresidencia Primera; el 17 de junio frente a la Consejería de Administración Pública; y el 24 de junio de nuevo frente a la Vicepresidencia Primera.



Igualmente, el Sector de Enseñanza de UGT-SP convoca concentraciones (de 11,30 a 13,00 horas) los días 7, 14 y 21 de junio, frente a la Consejería de Educación en Mérida, frente a la Delegación Provincial de Badajoz, y frente a la Delegación Provincial de Cáceres, respectivamente.



Al mismo tiempo, las concentraciones del sindicato se celebrarán (de 11,30 a 13,00 horas) el 9 de junio frente al Hospital de Mérida, el 16 de junio frente al Hospital Universitario de Badajoz, y el 23 de junio frente al Hospital Universitario de Cáceres).



De forma paralela a todas estas concentraciones, según ha explicado Manuel Fernández Colomo, el sindicato contactará con los partidos políticos con representación en la Asamblea de Extremadura para intentar recabar su apoyo ante la "gravedad" de la situación de la negociación colectiva por parte de la Junta, y con el objetivo de poder articular incluso alguna iniciativa parlamentaria para que "vuelva la Junta a la senda de la negociación colectiva".



También, UGT-SP contactará con el resto de organizaciones sindicales para estudiar si incluso antes de que acabe el curso escolar se puede organizar una "gran movilización", y "sin descartar" incluso una posible huelga general en los sectores de Administración General, Enseñanza y Salud.



RECLAMA LA IMPLICACIÓN DE VARA



Así, Fernández Colomo ha apuntado que UGT seguirá intentando que la Administración regional "vuelva al diálogo, a la negociación", aunque ha pedido directamente al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que se "comprometa" en la "resolución de este problema", en tanto que éste es "el máximo empleador de la Junta" y está "maltratando a los empleados público" con "el desprecio más absoluto a sus condiciones de trabajo".



"No hay diálogo, no hay negociación" por parte de la Junta, ha espetado el sindicalista, quien ha criticado la "falta de negociación" en los procesos de estabilización, y ha considerado además que las plazas anunciadas para esta temática por parte de la Administración extremeña no dejan de ser una "confesión" de una "mala gestión" durante los últimos años en la materia.



En este punto, ha advertido de que en los últimos años "no se han sacado todas las plazas que había que sacarse", lo que ha dado lugar a los niveles actuales de interinidad, y ha criticado también que "la promoción interna no entra en los planes de la Junta".



Con ello, ha insistido en que UGT seguirá proponiendo medidas para que se articule en la región un proceso de estabilización de empleo público "con seguridad jurídica" y que respete, ha dicho, los derechos de los interinos, del personal funcionario y del estatutario.



MESAS INFORMATIVAS MÁS QUE DE NEGOCIACIÓN



Por su parte, la secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos de Extremadura, María Ángeles Rodríguez, ha remarcado que "hay un problema" con la Junta en materia de negociación colectiva, toda vez que en las mesas de negociación la Administración "no hace caso a ninguna" de las propuestas del sindicato y éstas se han convertido "más en informativas que de negociación últimamente".



Así, ha avanzado que UGT no firmará ningún acuerdo mientras no considere que se vean satisfechos los derechos de los empleados públicos extremeños, teniendo en cuenta que "se ha incumplido" el acuerdo suscrito en 2018 sobre "recuperación de derechos".



En concreto, María Ángeles Rodríguez ha afirmado que restan aún pendientes de cumplir medidas como la carrera profesional, pago del nivel 2 y avanzar en los siguientes niveles; así como los planes de igualdad en los distintos sectores de la administración; o la equiparación de los complementos específicos especiales (turnicidad, domingos y festivos) a otros trabajadores de la administración.



También ha incidido en que está aún pendiente de cumplirse por parte de la Administración la vuelta a las 18 horas lectivas en enseñanzas medias; la reducción de horas lectivas para mayores de 56 años; la carrera profesional en el personal docente; o la adecuación de las plantillas en los diferentes ámbitos (SES, Educación y Administración General), lo que dificulta --incide-- la conciliación de la vida laboral personal.



Finalmente, sobre los procesos de estabilización en empleo público, la sindicalista ha subrayado que UGT ha estado "siempre" dispuesta a alcanzar acuerdos con la Administración pero ésta "no" le admite sus propuestas, ha lamentado.



Cabe apuntar que en la comparecencia ante los medios también han estado presentes el secretario del Sector Salud de UGT-SP, Felipe Bachiller, y las secretarias de Administración Autonómica y la de Enseñanza del sindicato, Erica Gutiérrez y Eva González, respectivamente.