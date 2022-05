PP ve "indignante" que Junta ejecute "menos de la mitad" fondos para infraestructura agua

El portavoz de Infraestructuras del Grupo Popular en la Asamblea, Víctor Del Moral, ha considerado "indignante" que la Junta de Extremadura haya invertido, a cierre del ejercicio 2021, "menos de la mitad" (en concreto apenas 30 millones de los 65 previstos) de los fondos planteados en el fondo Feder del Programa Operativo 2014-2020, dirigido a actuaciones en infraestructuras del agua en la región.

En concreto, el diputado 'popular' ha considerado "imposible" que se puedan ejecutar los restantes 35 millones de euros en menos de dos años, cuando la Junta no ha sido capaz en siete años, "por más excusas y cuentos que quieran contar".

Así pues, en una comisión este miércoles en la Asamblea, el 'popular' ha recordado que, de media, se vienen realizando actuaciones por valor de 8 millones de euros, por lo que "es seguro" que "se va a perder mucho dinero" de los fondos del Programa Operativo anterior, para el que ya está "en tiempo de descuento".

A su vez, Del Moral se ha referido a cuatro proyectos de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) catalogadas como proyectos Feder que figuran en las cuentas desde 2017, y para las que a finales del 2021 aún "no" se había iniciado ninguna obra, según informa en una nota de prensa el Grupo Popular en la Asamblea.

Se trata de actuaciones "necesarias" en los municipios de Cañamero, Alía, Carcaboso y Santibáñez el Bajo.

Los presupuestos de 2022 recogen de nuevo importes para estas cuatro depuradoras que suman aproximadamente 8 millones de euros de inversión, explica el 'popular'.

De hecho, para estas cuatro obras, con cargo al Objetivo Temático 'Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos', dentro de las inversiones prioritarias del agua, terminó el plazo ordinario de ejecución, el 31 de diciembre de 2020.

Sin embargo, lo que "más llama la atención" al PP es que, en estas actuaciones, los plazos contractuales superen "con creces" el plazo final de justificación de los fondos Feder, que expiran a finales de 2023.

Así, el Grupo Popular ha lamentado que en, estos casos concretos de obras "fundamentales" para pequeños municipios, "no sólo no están en servicio infraestructuras de agua para el día a día de los vecinos, sino que se van a perder los 10 millones de euros que cuestan las obras en su conjunto por no estar terminadas en tiempo y forma".

Igualmente, Del Moral ha insistido en que la Junta ha hecho "de la excepción, regla" y todas las actuaciones están "rezagadas".

Por último, el diputado del PP ha recordado a la Junta que para que una actuación sea certificada por la UE tiene que estar "completamente terminada", y, según los datos de la Junta, "el 54 por ciento de los fondos para las Infraestructuras del Agua estaban si certificar a Europa cuando se había rebasado en un año el plazo ordinario de Feder.

Aún así, ha lamentado que el Gobierno regional del socialista Guillermo Fernández Vara "asegura que los fondos estarán ejecutados en plazo", y subraya que los datos de ejecución del primer trimestre en el Programa del Agua reflejan que "sólo han gastado un millón de euros de los más de 55 disponibles", ha sentenciado.