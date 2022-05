Vergeles insta a abandonar la 'pánicofilia' para dar "algo de respiro", tras dos años

Ep



El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha hecho un llamamiento a abandonar la 'pánicofilia', porque la ciudadanía merece "algo de respiro" después de dos años que han sido "muy jodidos".



Sobre el fin del uso obligatorio de las mascarillas en interiores y su posible relación con el incremento de los contagios, Vergeles cree está más relacionado con la movilidad debido a la Semana Santa y, posteriormente, del "fin de semana largo" por el 1 de mayo.



Ha utilizado este término tras leerlo en un artículo de opinión de un diario regional, que a su entender refleja una actitud de la sociedad por la que "parece que estamos esperando las noticias malas", cuando "la realidad" es que este viernes, ha dicho, es el segundo día consecutivo en el que se refleja en los datos un descenso de la incidencia en mayores de 60 años en la región.



Incidencia que si este pasado jueves bajaba en tres de las ocho áreas de salud de la región, este viernes lo hace en cinco. Y además, ha señalado, también bajan los ingresados en los hospitales, que según los datos de la sanidad extremeña se sitúan en 124, dos de ellos en las UCI.



Por tanto, ha remarcado Vergeles, la enfermedad grave "no acompaña al incremento de la incidencia". Al respecto, ha señalado que en los datos sobre ingresados se recoge a los pacientes que están en los hospitales por Covid-19, pero también a los que lo tienen, pero la causa del ingreso no es una neumonía bilateral, sino otra dolencia.



En cualquier caso, ha dicho que esto no quiere decir que se trate de una "enfermedad banal", por lo que ha apelado a seguir con el uso responsable de las mascarillas.



Reespecto a este elemento de protección ha dicho que la retirada del uso obligatorio "parece que no ha tenido efecto" en el incremento de la incidencia de las últimas fechas, sino que "se ha visto que la movilidad es el factor clave" para este parámetro, teniendo en cuenta que esta ha sido "extraordinaria" durante la Semana Santa.



Por tanto, no parece que la eliminación de la obligación de usar mascarillas en interiores "haya tenido incidencia clara en el patrón" que ya se conocía del virus, que es que "cuando hay movilidad, sube la incidencia".



Vergeles insiste en que "parece correcto" centrarse en contabilizar los ingresos en lugar de los contagios. "Hay que ser responsables, seguir midiendo así y darnos un poquito de respiro".



Para Vergeles, la sociedad "debería intentar vivir" y cultivar más su "autoestima", y en esto considera que tienen un papel "muy importante" los medios de comunicación, añadiendo que la sociedad no se merece que constantemente se trate de "vender una imagen de gravedad, de aumento de incidencia, de a ver si aparece la séptima ola...".

Según el Vicepresidente, "no creo que la sociedad se lo merezca. Vamos a intentar vender noticias positivas, sin estar pendiente constantemente del pánico y sin tener que apagar la televisión para que no nos sigan dando malas noticias", porque la sociedad necesita "algo de respiro", de "poder disfrutar de su tiempo de ocio".





Subraya que el tiempo de "buscar la culpa" de lo que ocurre "pasó" gracias a las vacunas, matizando que se va a intentar retrasar "todo" lo que se pueda la cuarta dosis a los mayores de 80, atendiendo a las indicaciones de los expertos.



Por un lado, para administrarla en el tiempo en el que son más frecuentes las infecciones respiratorias agudas, como es el otoño y el invierno, y porque así se podrá "aprovechar" las vacunas que está desarrollando la industria que "al menos llevan dos variantes".

Sobre la situación de la Atención Primaria, ha señalado que entiende que estará registrando un incremento en el número de consultas a demanda debido al aumento de los síntomas respiratorios de vías altas, pero no "como en el pasado".



Y, ha concluido que ésto es debido a que ya no se realizan pruebas de detección de la Covid-19 a la población menor de 60 años, y porque el proceso de vacunación ya ha finalizado.