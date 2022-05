Pernoctaciones en establecimientos extrahoteleros crecen en marzo un 37,7% en Extremadura

Rd./Ep.

El número de pernoctaciones en establecimientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos rurales y albergues) de Extremadura se situó en marzo en 55.678, un 37,7% más que en 2021(186,5% a nivel nacional), según los datos proporcionados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A su vez, en el tercer mes del presente año se alojaron un total de 27.769 viajeros, un 48,4% más que en el mismo mes del año anterior (en España un 166,8%).

De este modo, el turismo rural aumenta interanualmente en viajeros un 46,8% y en pernoctaciones un 37,6% en este mes. La estancia media se sitúa en 1,96 días, produciéndose una tasa interanual del -6,2%.

Al mismo tiempo, el número de viajeros que se han alojado en cámpines en Extremadura se reduce respecto al mismo mes de 2021 un 24,6% y las pernoctaciones un 22,4%. La estancia media alcanza 2,36 días, un 3,1% más que en marzo de 2021.

De la misma forma, en los apartamentos turísticos extremeños aumenta el número de viajeros un 103,7% y las pernoctaciones un 81,5%. La estancia media baja 10,8% en este mes.

Finalmente, se alojaron en albergues 488 personas y hubo 866 pernoctaciones (no se disponen de estos datos del año anterior). La estancia media se sitúa en 1,78 días, según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.



DATOS NACIONALES



Las pernoctaciones realizadas en alojamientos turísticos extrahoteleros españoles (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron la cifra de los 5,9 millones el pasado mes de marzo, lo que supone casi triplicar (186,5%) la cifra registrada en el mismo mes de 2021 cuando se produjeron un total de 2 millones de pernoctaciones, según los datos provisionales publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística.



Este impulso fue consecuencia, sobre todo, del incremento en un 436,6% (cinco veces más) de las pernoctaciones realizadas por los extranjeros. Las de los españoles aumentaron en el tercer mes del año un 44,3% respecto a marzo del año anterior.



La estancia media en alojamientos extrahoteleros se situó en marzo en España en las 4,7 pernoctaciones por viajero.



Durante los tres primeros meses de 2022 las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros españoles aumentaron un 232% respecto al mismo periodo del año anterior.



Por lo que se refiere a las pernoctaciones en apartamentos turísticos estas aumentaron en un 320,2% el pasado mes de marzo. Las realizadas por residentes subieron un 62,2% y las de no residentes un 705,5%.



Los datos del INE muestran que la estancia media creció un 10,1% respecto a marzo de 2021, situándose en un total de 5,8 pernoctaciones por viajero.



Según los datos del instituto estadístico en marzo se ocuparon el 30,5% de las plazas ofertadas por los apartamentos turísticos nacionales, lo que supone un 205% más que en el mismo mes de 2021. El grado de ocupación por plazas en fin de semana se situó en el 34,9%, con un incremento del 201,5%.



Las pernoctaciones de no residentes en apartamentos turísticos representaron el pasado mes de marzo el 76,9% del total. Reino Unido continúa siendo el principal mercado emisor, con un total de 902.699 pernoctaciones, seguido de Alemania, con 388.010 pernoctaciones.



Por destinos, Canarias fue el destino preferido en marzo para alojarse en apartamentos en nuestro país con más de 2 millones de pernoctaciones y un aumento del 594,8% respecto a marzo de 2021. Esta comunidad autónoma también alcanzó la mayor ocupación, con el 50,7% de los apartamentos ofertados.



Por zonas turísticas, la Isla de Tenerife fue el destino favorito, con 676.238 pernoctaciones y una ocupación del 79,6% de los apartamentos ofertados. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones en marzo fueron San Bartolomé de Tirajana, Arona y Tías



AUMENTAN LAS OCUPACIONES EN CAMPINGS DE EXTRANJEROS



Las pernoctaciones en campings registraron en marzo un aumento del 55,4% respecto al mismo mes del año anterior. Las de residentes bajaron un 10%, mientras que las de no residentes se incrementaron un 153,8%.



Durante marzo se ocuparon el 35,9% de las parcelas ofertadas, un 10,8% más que en el mismo mes de 2021. El grado de ocupación por parcelas en fin de semana alcanzó el 39,2%, con un aumento anual del 16,1%.



El 65,2% de las pernoctaciones en campings las realizaron viajeros no residentes. Alemania fue el principal mercado emisor, con el 33,2% de las pernoctaciones de no residentes, un 211,8% más que en marzo de 2021.



Por destinos, la Comunitat Valenciana fue el destino preferido en campings, con 602.440 pernoctaciones, lo que supone un incremento del 55,4% en tasa anual. Esta comunidad autónoma también alcanza el mayor grado de ocupación, con el 56,2% de las parcelas ofertadas.



Por zonas turísticas, la Costa Blanca fue el destino preferido, con 314.511 pernoctaciones y una ocupación del 73,2% de las parcelas ofertadas. Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Benidorm, Cartagena y Cabanes.



LOS ALOJAMIENTOS RURALES GANAN FUERZA



El pasado mes de marzo las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural españoles registraron un crecimiento del 106,2%. El incremento fue mayor para los no residentes que aumentaron un 284,8% mientras que la de los residentes subieron un 80,3%.



En los alojamientos de turismo rural se ocuparon el 11,3% de las plazas, un 62,4% más que en marzo de 2021. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 27,2%, con un aumento anual del 115,6%.



Por comunidades, Castilla y León fue el destino preferido, con 87.957 pernoctaciones, un 201,9% más que en marzo de 2021. Por su parte, Canarias alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 34,7% de las plazas ofertadas.



Por zonas turísticas, la Isla de Mallorca fue el destino preferido, con 36.064 pernoctaciones. El Parque Nacional de Corona Forestal alcanzó la mayor ocupación, del 44,3% de las plazas ofertadas.



Por lo que se refiere a los albergues el pasado mes de marzo se registraron un total de 351.627 pernoctaciones en este tipo de alojamientos lo que supone un aumento anual del 557,3%. Las de residentes se incrementaron un 328,8% y las de no residentes un 1.373,4%.



Se ocupan el 20% de las plazas, un 250,9% más que en marzo de 2021. El grado de ocupación en fin de semana alcanzó el 24,6%, con un aumento del 230,6%.



La Comunidad de Madrid fue el destino preferido, con 72.259 pernoctaciones. Esta comunidad autónoma también alcanzó la mayor ocupación, con el 58,6% de las plazas ofertadas



AUMENTO DE PRECIOS



El INE también día a conocer este miércoles el Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) que aumentó un 14,4% en marzo respecto al mismo mes de 2021, el Índice de Precios de Campings (IPAC) un 1,2% y el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) un 7%.