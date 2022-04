CCOO alerta posibles "deficiencias de personal" en el SES si pandemia continúa avanzando

Ep.



El secretario de Salud Laboral de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Extremadura, José Julio Galeano, ha advertido de posibles "deficiencias de personal" en el Servicio Extremeños de Salud (SES) si la pandemia continúa avanzando.



"El día a día actualmente es malo, pero no solo en el SES sino en todos los trabajadores de todos los sectores porque tienen que ir contagiados a trabajar", ha señalado Galeano ante el actual "repunte" y en el que los positivos deben acudir a trabajar en un "ambiente donde van a contagiar", algo ante lo que el SES "no es ajeno".



"En el SES están trabajando personas que en un momento determinado van a contagiarlos y van a producir una disminución de plantillas. Si la ola va en el número que hubo en la última sexta ola lógicamente va a haber una repercusión a la hora de la asistencia", ha asegurado.



Por ello, esta situación motivará que, si la pandemia avanza en función de los últimos datos pueda haber unas "deficiencias de personal", ya que las contrataciones extraordinarias "han desaparecido y ya parece que ha pasado todo".



José Julio Galeano ha realizado estas declaraciones, junto al secretario de Salud Laboral de CCOO de Extremadura, Alberto Franco, momentos antes del inicio de las Jornadas sobre Prevención de Riesgos laborales en el Servicio Extremeño de Salud (SES), en las que también se ha presentado una Guía de Salud Laboral para los trabajadores sanitarios.



El secretario de Salud Laboral de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Extremadura, a preguntas de los medios, ha destacado el trabajo del sindicato para que la Covid sea reconocida como enfermedad profesional, algo que aún no ha sido posible, y ha recordado que "costó mucho" que fuera reconocida como accidente de trabajo, lo que llevó a que diferentes colectivos, trabajando conjuntamente, no tuvieran ese reconocimiento.



De esta forma, ha incidido en que para que la Covid sea declarada como enfermedad profesional al menos el trabajador tiene que haber pasado por el reconocimiento de accidente de trabajo y el sindicato tiene constancia de que "muchos trabajadores" a pesar de haberla sufrido en contacto con otros compañeros trabajando no tienen ese reconocimiento.



"El problema del accidente de trabajo es que a los cinco años todas las repercusiones o recaídas que tengas se cubren pero a partir de entonces no. Lo que estamos viendo es que a día de hoy todos los trabajadores que han padecido Covid y sufren unas secuelas bastante importantes ese tiempo va a llegar y van a quedar desamparados y probablemente en una situación de discapacidad que les impida desarrollar su trabajo convenientemente y no tengan una prestación correspondiente", ha añadido.



Respecto a la Guía de Salud Laboral para Trabajadores del SES ha señalado que da valor a la prevención de riesgos en el desempeño del trabajo y pone el acento en cuestiones como los riesgos que pueden tener los trabajadores del SES, los protocolos que existen y a quién deben dirigirse en caso de que tuvieran algún tipo de percance.



Por su parte, el responsable de Salud Laboral de CCOO Extremadura, Alberto Franco, ha explicado que las jornadas organizadas por el sindicato están dirigidas a los trabajadores del SES, quienes han desarrollado un importante trabajo durante la pandemia, con las dificultades añadidas al principio de la misma por la ausencia de material de protección y prevención.



Por ello, la guía presentada este viernes pretende agradecer esta labor desarrollada con "falta de personal" y para recordar al SES que CCOO "va a seguir peleando" para que los profesionales del sector sanitario en la región tengan la "cobertura necesaria", además de informar a estos trabajadores sobre sus derechos.