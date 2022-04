La Ponencia de Vacunas aboga por "retrasar" cuarta dosis para no forzar sistema inmune

Ep

Según Vergeles, la Ponencia de Vacunas "tiene sus reservas" en cuanto a la cuarta dosis del suero contra la Covid por lo que aboga por "retrasar" la misma a mayores de 80 años si "fuese posible" porque "así lo indicase la situación epidemiológica" para no forzar el sistema inmune de estas personas.

Así, ha explicado que la Ponencia "intenta que se haga una vigilancia estrecha" porque "sospecha" que con las temperaturas más altas habrá "una disminución de la incidencia de la enfermedad y también de otras enfermedades respiratorias".

"Si pudiésemos retrasar esa cuarta dosis a los mayores de 80 años porque fuese posible, porque así lo indicase la situación epidemiológica pues no le forzaríamos su sistema inmunitario, y podríamos dejar esa cuarta dosis para finales de verano que sería lo lógico", ha apuntado.

A este respecto, ha matizado que si la situación "en el análisis permanente" que van a hacer "se viese que compromete a ese tramo de edad con enfermedad grave" procederían a administrar la cuarta dosis para lo cual, ha aseverado, "todas las comunidades autónomas, incluida Extremadura, están preparadas y hay estocaje".

Del mismo modo, Vergeles también ha indicado que hay que "permitir a la propia industria farmacéutica y a los propios científicos" a tener "ya los primeros resultados de las vacunas que vienen con dos variantes, las ambivalentes" algo que "quizá" haría que "la inmunidad sea distinta".

"Y si podemos utilizar ya una ambivalente como dosis de refuerzo en lugar de utilizar las vacunas iniciales que se han puesto, a lo mejor mejoraríamos también la cobertura frente a otras variantes", ha considerado.

SUBIDA DE LA INCIDENCIA

Por otra parte, Vergeles ha señalado que "todas" las comunidades autónomas están "en subida en cuanto a incidencia en mayores de 60 años" pero "casi todas" no están "teniendo repercusión en la gravedad de la enfermedad".

En este sentido, ha explicado que "una de las primeras decisiones" que acordaron en la Interterritorial de ayer es acogerse al informe de la Ponencia de Vacunas que dice que hay que "extremar la vigilancia y el análisis de la pandemia casi semanalmente".

"Si hace falta hacerlo con más frecuencia lo haremos con más frecuencia", ha afirmado al tiempo que añadido que "de tal suerte que en cuanto podamos necesitar esa cuarta dosis que está autorizada para mayores de 80 y que está recomendada por parte de los centros de enfermedades tanto del europeo, como del americano como por parte de la OMS, se administre esa cuarta dosis".

MASCARILLAS EN INTERIORES

Por otra parte, interpelado por si ha sido un buen momento para retirar las mascarillas en interiores, Vergeles ha opinado que "no hay nunca el momento adecuado para hacer según qué cosas" pero que con la pandemia se han movido "con tantas incertidumbres" que "plantearse si fue o no fue el momento", a su juicio, "no parece lo más adecuado".

Además, ha destacado que la subida de casos actual "se produce en un tiempo de mascarillas obligatorias en interiores" ya que viene de Semana Santa dada la "extraordinaria" movilidad que ha habido en esos días.

Así, ha dicho que hay que "monitorizar" esto para que "no comprometa la gravedad de la infección" y ha defendido que "era el momento" para retirar las mascarillas en interiores porque la Ponencia y los técnicos "lo decían".

"Yo creo que la sociedad española y, por supuesto, la sociedad extremeña ha sido una sociedad madura, una sociedad responsable, estoy seguro de que se va a hacer un uso muy responsable del tema de las mascarillas y que intentaremos por todos los medios que no se afecten nuestras personas más vulnerables", ha manifestado.

Finalmente, preguntado sobre si hay que ir a trabajar con Covid, Vergeles ha apelado al "sentido común" y si se tiene síntomas "que te dejan baldado y que no puedes ir a trabajar pues no debes ir a trabajar" pero si eres asintomático o con pocos síntomas "protégete" y "no pongas en riesgo al resto de la población".

Vergeles ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios tras participar, este jueves en Cáceres, en el curso 'Cuidados y necesidades espirituales: clínica, experiencia y cultura', en la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional.