Fundación Secretariado Gitano tramitó en Extremadura 24 expedientes de discriminación

La Fundación Secretariado Gitano tramitó en Extremadura 24 expedientes de casos de discriminación contra el colectivo gitano durante 2020, según se recoge en el 'Informe de Discriminación y Comunidad Gitana 2021' elaborado por dicha fundación y que detalla el impacto que ha tenido la pandemia en la discriminación y el antigitanismo.



Es el caso de Zaida, que denunció el acoso que sufría por parte de sus vecinos ante los juzgados y está pendiente de la resolución, aunque, según Secretariado Gitano, muchos casos no se denuncian porque no saben cómo hacerlo o porque "hay tan interiorizado en la comunidad gitana que sufren discriminación que lo ven como algo natural que les debe pasar en sus vidas".



Así lo ha señalado Mercedes Moreno, directora territorial, que ha explicado en la presentación de este informe en las Casas Consistoriales de Badajoz que en la fundación lo que intentan es que sean "conscientes de que eso pasa, que les pasa y que no es normal, que eso no es normal que te pase, cómo ayudarles" o "qué cauces se pueden seguir para poner una denuncia".



En concreto, en 2020 la fundación registró 24 casos por discriminación en Extremadura, ocho por problemas con el acceso a bienes y servicios como establecimientos, cuatro con la vivienda, tres en el ámbito laboral, otros tantos relacionados con servicios policiales y dos en centros educativos.



Según su informe anual, la pandemia incrementó los casos de discriminación en los medios de comunicación y redes sociales, a tenor de lo cual Iris González, técnico de Secretariado en Cáceres, ha recalcado que durante toda la pandemia se ha estado vinculando "directamente" a la población gitana con la propagación del virus.

También con el incumplimiento de medidas sanitarias anti-Covid 2019, lo cual "a su vez ha hecho que aumente el discurso de odio por parte de los propios lectores de esas noticias".



Ha referido, igualmente, que se ha incrementado el número de casos denunciados por discursos de odio dirigidos contra la comunidad gitana en redes sociales, y se han documentado "numerosos" casos de "malas prácticas" en medios de comunicación que "vinculan directamente" a la población gitana con la propagación del virus, así como que siete de los 11 casos denunciados este año en las fiscalías provinciales han sido por discurso de odio antigitano, y que debido a la situación de confinamiento también han aumentado los casos de acoso vecinal antigitano.



CASOS A NIVEL NACIONAL



A nivel nacional, registraron 364 los casos por discriminación a la comunidad gitana en 2020, según se ha puesto de manifiesto en esta presentación, que ha contado con la presencia del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, quien ha destacado la relación "fluida" entre la fundación y el ayuntamiento y el que se siga manteniendo "por tanto tiempo y por mucho que vendrá", dada la labor "absolutamente fundamental" que llevan a cabo.



Al mismo tiempo, ha ahondado en la igualdad al exponer que hay una parte de "igualdad formal", que es la de intentar poner a disposición de todo el mundo los medios o herramientas necesarias para poder tener un desarrollo vital, y que "otra película completamente diferente es conseguir esa verdadera igualdad material", lo cual "no solo consiste en poner los mimbres y las herramientas para que se pueda conseguir, sino también hacer una labor de concienciación y de educación" en el colectivo gitano y en el conjunto de la sociedad.



"Gran parte de esa desigualdad material parte sobre todo de los prejuicios, y parte sobre todo del desconocimiento que provocan esos prejuicios, de la falta de empatía y de la falta de conocimiento mutuo que en ocasiones existe", ha apuntillado.

Además, ha añadido que "las reticencias que existen a veces en abrir la mente" y "en abrirse a conocer las realidades de otras etnias, de otras culturas que conviven con nosotros desde hace tantísimo tiempo y tantísimos años".



También ha contado con la participación del subdelegado del Gobierno en Badajoz, Francisco Mendoza, quien ha destacado que sirva su presencia para expresar el "respaldo" del Ejecutivo al que representa a la labor que se realiza desde la Fundación Secretariado Gitano para la visibilización de la evolución de las situaciones de discriminación del pueblo gitano, que "nos permite actuar en consecuencia para garantizar su inclusión social, manteniendo la diversidad que constituye su cultura".



Mendoza ha aseverado en relación a la igualdad que se trata de que las políticas públicas favorezcan el trato no discriminatorio real en aspectos básicos para la vida de las personas, educación, acceso al mercado de trabajo, vivienda, sanidad o igualdad de oportunidades para hombres y mujeres de cualquier etnia y cultura, y que aunque haya habido avances sobre dichos ámbitos "es evidente que todavía queda mucho por hacer".



"El abandono escolar a edades tempranas, la dificultad para el acceso al marcado de trabajo o la infravivienda son problemas que siguen afectando al pueblo gitano y la velocidad de cambio y solución de estas situaciones nos sigue pareciendo todavía extremadamente lenta", ha continuado.

Para exponer en relación a la diversidad que es esta, "la diferencia, la mezcla y la simbiosis de culturas la que hace avanzar a los pueblos".