CCOO reivindica derecho de las lesbianas a trabajar "con seguridad y sin discriminaciones"

CCOO Extremadura ha reivindicado este martes, con motivo del Día de la Visibilidad Lésbica, el derecho de las trabajadoras lesbianas a desarrollar su actividad laboral en los centros de trabajo "de una forma segura, visible y libre de discriminaciones basadas en la orientación sexual".



En concreto, se trata de una jornada que se conmemora desde 2008 como un día marcado por "el orgullo de ser y reconocerse como mujeres lesbianas dentro de una sociedad que durante mucho tiempo ha estado fuertemente marcada por la heteronomatividad", según señala el sindicato en una nota de prensa.



Así pues, ante esta situación, el sindicato ha considerado necesario seguir recordando que las mujeres lesbianas sufren por lo menos dos tipos de discriminaciones que "marcan no solo el espacio social que ocupan como mujeres, sino también el estigma de ser lesbiana y no responder a las normas heteropatriarcales", una discriminaciones que pueden aumentar según se vean atravesadas por otros factores como raza, identidad o expresión de género, clase, religión, nacionalidad, diversidad funcional y otros ejes de interseccionalidad, señala.



En ese sentido, apunta CCOO que el mercado laboral sigue siendo un espacio en el que las lesbianas trabajadoras "están expuestas a la lesbofobia" que no solo vulnera el derecho a expresar libremente su orientación sexual, sino que "supone consecuencias laborales graves en materia de acceso al empleo, contratación, permanencia y condiciones de trabajo".



De esta forma, CCOO Extremadura trabaja y insiste en la necesidad de "recoger políticas de fomento de la igualdad y no discriminación en el empleo en los convenios colectivos", a través de la incorporación de cláusulas de promoción, prevención, eliminación y corrección de toda forma de discriminación por causa de orientación sexual, expresión e identidad de género.



A este respecto, recuerda que así lo recoge la Ley 12/2015, de 8 de abril, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en Extremadura.



Finalmente, CCOO Extremadura recuerda que cuenta con el Departamento LGTBI que ofrece todo tipo de asesoramiento y ayuda para combatir y eliminar la discriminación que sufren las personas que pertenecen al colectivo en el ámbito laboral.