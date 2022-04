Vergeles: Semana Santa ha provocado un "ligerísimo aumento" de incidencia en Extremadura

Ep

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha señalado que la Semana Santa ha provocado un "ligerísimo aumento" de la incidencia de coronavirus en Extremadura.

Sobre las consecuencias de la Semana Santa en cuanto a la Covid-19, el consejero de Sanidad ha considerado que "ya se tienen que estar viendo" porque la variante ómicron suele dar síntomas antes que otras variantes, de manera tal que "ya debemos estar viendo un cierto repunte de casos a lo largo de estos próximos días con respecto a la Semana Santa".



En este sentido, ha matizado que, "de todas formas, nos tenemos que acostumbrar a una situación que va a venir con la covid, de ondulaciones en la incidencia que esperamos que no se traduzca ni en enfermedad grave ni en fallecimiento, y eso es lo que tenemos intentar bajo todos los puntos de vista".



Según Vergeles, este viernes disminuye y se tendrán 86 personas en hospital, cuatro de ellas en UCI, lo cual significa que se está en un nivel de alerta 1, que es "el riesgo más bajo que existe antes de pasar al riesgo de circulación controlada", si se combinan los datos de incidencia en mayores de 60 y se combinan los datos de hospitalización.



Por tanto, estarán "vigilantes como estamos haciendo, vigilantes como estamos haciendo y abordando la pandemia con esta nueva métrica, para que podamos ir tomando las decisiones que se tengan que tomar en cada momento".



De igual modo, el consejero ha advertido de que "nada es irreversible" y que "siempre" han dicho que, si en algún momento la situación les llevase a que tuviesen que cambiar la estrategia, bien de medidas o bien de adoptar determinadas medidas "que no dude nadie" que lo van a hacer.



Por eso, están midiendo variantes, sigue siendo la variante dominante la ómicron y el linaje de la ómicron, como también siguen midiendo las infecciones respiratorias agudas que están en la sociedad y las que están en los hospitales, y las incidencias "no de forma directa en la población general, y de forma directa en la población mayor de 60 años", reiterando que "así es que en ese ritmo seguiremos, pero de momento estamos en nivel de alerta 1 y evidentemente vigilantes".