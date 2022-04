Ecologistas en Acción pide a Junta asumir "responsabilidades políticas" por Valdecañas

La asociación Ecologistas en Acción ha vuelto a instar, tras el nuevo auto del Tribunal Supremo de este pasado miércoles, 20 de abril, en el que se desestiman por completo los argumentos que habían presentado tanto el Ejecutivo regional, como la comunidad de propietarios del complejo urbanístico en un incidente de nulidad, que ha sido "rechazado de plano".

Según el colectivo, con este incidente, la Junta y los propietarios pretendían que se anulara la demolición completa del complejo urbanístico dictada por el mismo tribunal hace unas semanas. Las tesis que defendían, todas rechazadas, se basaban en la supuesta incompatibilidad de algunos jueces de la sala y en la vulneración de derechos fundamentales, como el de libertad de residencia.

Tras este nuevo "revés judicial", la organización también exige a la Junta que "deje de confundir a la opinión pública" con afirmaciones "tan sorprendentes como falsas" como las que "ponen en duda" la existencia de la ZEPA que "la propia Junta declaró y debía proteger".

De este modo, recalca que la Junta de Extremadura suma un "varapalo judicial más a la larga lista de sentencias" de "todas" las instancias jurídicas, en alusión al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, el Supremo y el Constitucional, que han dictaminado "una y otra vez" la ilegalidad de la urbanización y la "negligente" actuación del Gobierno extremeño.

Ecologistas en Acción resalta que el auto reitera que "la Administración, al aprobar el PIR Marina Isla de Valdecañas, actuó como si la protección del terreno no existiera y decidió transformar urbanísticamente el suelo como si de suelo sin protección alguna se tratara, adoptando una decisión fuera del orden o común modo de obrar. La actuación administrativa no era conforme a Derecho al no haber actuado la Junta de Extremadura como la primera y eficaz garante del ordenamiento medioambiental y urbanístico".

Del mismo modo, el auto insiste en que no pueden prevalecer unos "supuestos beneficios socioeconómicos frente a la garantía de intereses generales" como el cumplimiento de la legalidad en materia medioambiental y urbanística.

Para el colectivo, lo contrario, llevaría a unas "situaciones de arbitrariedad, política de hechos consumados y de utilización de todo tipo de argucias para justificar actuaciones ilegales", que "tantos problemas" han causado en España en materia urbanística. Así, el auto del Supremo considera que la promoción de "los intereses socio-económicos [...] no puede realizarse a costa de actuaciones declaradas ilegales".

Del mismo modo, el auto sale al paso de los argumentos que "en contra de toda evidencia científica y de los extensos informes periciales" de la Estación Biológica de Doñana, del CSIC, afirman que demoler la urbanización "causará más problemas al medio ambiente que mantenerla".