La Asamblea pide medidas concretas para seguir avanzando en los derechos del pueblo gitano

La Asamblea de Extremadura ha destacado los "avances" que se han dado en la "garantía de derechos y oportunidades" para el pueblo gitano en España y en Europa a través del reconocimiento institucional, aunque entiende que esto debe traducirse también en medidas concretas para reducir la desigualdad, luchar contra la discriminación y el "antigitanismo".



Así pues, en una declaración institucional consensuada por los cuatro grupos parlamentarios en la Cámara extremeña (PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura), se reconoce también que el actual "contexto de dificultades" como la crisis, la pandemia o la guerra, "no puede suponer un paso atrás en los avances dados en la garantía de derechos y oportunidades para el pueblo gitano en España y en Europa".



"No podemos construir una sociedad igualitaria, justa, y democrática, sin contar con las miles de familias gitanas que viven en Extremadura", recoge la declaración institucional que ha sido leída al inicio de la sesión plenaria de este jueves en la Asamblea, y con la que la Cámara legislativa regional se suma de nuevo a la conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano, con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios.



Precisamente, en ella se incide en que el 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, "es el momento de comprometerse como sociedad, como país, con la plena igualdad de los gitanos y las gitanas".

"Igualdad desde el reconocimiento de la diversidad y del valor de una identidad cultural propia, pero que forma parte de nuestra historia y nuestra cultura compartidas", añade el texto.



A este respecto, la Asamblea destaca que "cada vez más instituciones y personas se suman año a año a esta celebración, en un gesto simbólico de reconocimiento", añadiendo que "a pesar de los avances, los gitanos y gitanas siguen estando por detrás y a gran distancia del resto de la sociedad en el disfrute de derechos fundamentales como el empleo decente, la educación de calidad, una vivienda digna o el derecho a no ser discriminados".



ESTRATEGIA NACIONAL



En todo caso, reconoce que un motivo de celebración de este 8 de abril es la aprobación, el pasado mes de noviembre, de la nueva Estrategia Nacional de Igualdad, Inclusión y Participación del Pueblo Gitano 2021-2030.



"Un marco político específico que nace no sólo del reconocimiento de la situación de desigualdad y discriminación de la población gitana y de la necesidad de dar una respuesta estructural a esta situación, sino que también avanza en el impulso a la participación y al reconocimiento del Pueblo Gitano en nuestra sociedad y en las instituciones", subraya la declaración.



Otro reciente "hito institucional de relevancia" ha sido, según añade el texto, la puesta en marcha de la Subcomisión para el estudio de un pacto de Estado contra el Antigitanismo y la Inclusión del Pueblo Gitano en el Congreso de los Diputados, y el inicio de las comparecencias para la elaboración del informe que permita alcanzar un pacto de Estado.



En definitiva, se trata, a su entender, de dos "hitos muy relevantes" que configuran el marco político e institucional para "avanzar" en la igualdad, la inclusión y la participación del Pueblo Gitano.



SOLIDARIDAD CON UCRANIA



Al mismo tiempo, el Parlamento extremeño recuerda que la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano 2022 llega en un "terrible" contexto de conflicto internacional con la invasión militar rusa de Ucrania, de tal forma que no se puede ignorar "lo que está sucediendo en las fronteras de la Unión Europea".



Por eso, este año el 8 de abril constituye también "un sentido homenaje a todas las personas que están sufriendo en primera persona las consecuencias de esta guerra, tanto en Ucrania como en los países limítrofes, y especialmente a la comunidad gitana ucraniana, que en muchos casos está sufriendo un trato discriminatorio".



Así, la declaración institucional subraya que el pueblo gitano "se caracteriza por su solidaridad, por su unidad, por su identidad compartida y sus vínculos más allá de las fronteras".

"Y sabemos que en las crisis siempre tienen más dificultades quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad, como los gitanos y gitanas", añade.



Ante este panorama, desde el Parlamento regional apelan a la solidaridad con todas las víctimas de esta guerra, también con el pueblo gitano ucraniano, y a compartir la reivindicación de "una sociedad justa, basada en los derechos y las libertades, en los valores democráticos, en la igualdad de oportunidades y en la cohesión social, para el pueblo gitano y para el conjunto de la sociedad", concluye.