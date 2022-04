Vara: Acordar que gobierne la lista más votada le vendría "bien" en Extremadura

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado que acordar que gobierne la lista más votada --como plantea el 'popular' Alberto Núñez Feijóo en municipales y autonómicas-- a él le vendría "bien" en la comunidad, ya que le "garantizaría" mantener el poder "durante mucho tiempo sin necesidad de sacar mayoría absoluta".

En todo caso, ha considerado que con este tipo de propuestas de que gobierne la lista más votada hay que tener "cuidado" porque "la democracia se construye también sobre el respeto a las minorías".

"La esencia en la democracia es que los ciudadanos votan y eligen a sus representantes y sus representantes eligen a los gobiernos. A mí que me puede parecer bien (la propuesta de Feijóo sobre que gobierne la lista más votada), entre otras porque nos garantizaría poder gobernar durante mucho tiempo en esta tierra sin necesidad de sacar mayoría absoluta... a mí que podría parecerme bien, la democracia se construye también sobre el respeto de las minorías", ha indicado.

Así, a preguntas de los medios en rueda de prensa este miércoles en Mérida tras reunirse con la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, el presidente de la Junta ha pedido "cuidado con pensar que en los sistemas democráticos los partidos minoritarios no pintan nada" y "cuidado con pensar que la representatividad sólo la tienen los grandes partidos, porque eso hoy dejaría a millones de ciudadanos sin tener posibilidad de representación ninguna en las instituciones".

"Otra cosa es que a mí no me parezca bueno para el país que haya un troceamiento de la representatividad y que el Congreso de los Diputados se haya convertido en el Senado y el Senado no sabemos en qué puede haberse convertido porque la habilitación territorial ya está en el Congreso", ha sentenciado Vara, quien ha insistido en tener "cuidado" con "pensar que la representatividad sólo la tienen los grandes partidos".

REPRESENTATIVIDAD

"Es algo que ya digo a mí me podría parecer bien (que gobierne la lista más votada), entre otras cosas porque me vendría muy bien que eso fuera así porque somos además la lista más votada en casi todos los ayuntamientos con lo cual tendríamos más alcaldes de los que tenemos ahora... pero cuidado con pensar que la representatividad sólo la tienen los grandes partidos, porque eso hoy dejaría a millones de ciudadanos sin tener posibilidad de representación ninguna en las instituciones", ha reiterado.

En esta línea, el presidente extremeño ha añadido que "esto de (que gobierne) la lista más votada está muy bien" pero "cuando tiene una cierta tradición que te invita a pensar que lo dicen en serio", ya que, por ejemplo, en las últimas elecciones municipales "en Badajoz hubo una lista más votada (la del PSOE) y se intentó hacer todo lo posible el resto de los que no habían ganado las elecciones para que la lista más votada no gobernara".

"Por eso yo cada día soy más partidario de ver lo que uno hace y no lo que uno dice", ha concluido Fernández Vara sobre la propuesta de Feijóo de que gobierne la lista más votada en municipales y autonómicas.