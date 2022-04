Extremadura Unida planea unir seis partidos regionalistas para elecciones autonómicas 2023

Ep.

El presidente de Extremadura Unida, Pedro Cañada, ha planteado este miércoles la posibilidad de que seis partidos de índole regionalista concurran juntos a las próximas elecciones autonómicas de 2023 lo que, a su juicio, "sería una oportunidad histórica" para la región, porque la unión podría hacer conseguir "entre cinco y ocho diputados" en la Asamblea de Extremadura.



Para avanzar en esta idea de unir a todos los regionalistas en una sola lista electoral "con un compromiso a muerte" por la región, se va a celebrar una reunión en la última semana de abril a la que están convocados, además de Extremadura Unida, Y Extremadura qué?, Extremeños, Cáceres Viva, Una Extremadura digna y Cacereños por Cáceres, con el objetivo de intercambiar ideas y opiniones.



También están llamadas a participar otras plataformas ciudadanas y personas a nivel particular que compartan el sentimiento regionalista, según ha explicado el líder regionalista, que ha ofrecido una rueda de prensa en la sede del partido en la capital cacereña, en la que ha defendido la necesidad de aportar a la política "gente que quiera trabajar por la región como valor supremo".



En su intervención ha criticado a PSOE y PP por "ser los responsables de la situación de Extremadura", y de que la región esté en el furgón de cola en infraestructuras, servicios y desarrollo socio económico.



Por ello, ha defendido que la unión de todos los regionalistas podría hacer que "Extremadura gane" y que se ponga fin a "la España marginada y saqueada" durante años, ya que los actuales diputados de partidos generalistas "son representantes falsos" de la región y defienden los intereses de sus siglas porque "se convierten en mercenarios" cuando consiguen sus escaños.



En este sentido, Cañada ha reivindicado la "libertad" de los diputados y senadores extremeños para votar, y que no tengan que someterse a la disciplina de partido para que los diputados "no voten en contra de su tierra".



"Es necesario que los extremeños nos demos cuenta de este truco legal", ha dicho Cañada, que ha incidido en que los extremeños "están indefensos" porque sus actuales representantes no defienden sus intereses. "Juntos podemos ganar, separados es casi imposible", ha subrayado el líder regionalista que ha pedido "compromiso" con la tierra.



Así, ha recordado que la región lleva décadas esperando un tren digno, un aeropuerto civil, o una compensación por la producción de energía eléctrica, mientras otras Comunidades Autónomas (CCAA) absorben la mayoría de las inversiones estatales. "El pueblo debe conocer la verdad para salir de esta jaula en la que nos tienen metidos", ha indicado, al tiempo que ha concluido "juntos podemos ganar, separados perdemos".