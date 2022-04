Feijóo encarga un informe para convocar "muy rápido" los congresos regionales

Ep

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha encargado un informe esta misma semana al coordinador general del partido, Elías Bendodo, y al vicesecretario de Organización Territorial, Miguel Tellado, para celebrar de forma "muy rápida" los congresos regionales pendientes, como el de Extremadura o Madrid, máxime cuando están "a las puertas" citas electorales clave como las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2022.

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa la nueva secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que se ha estrenado hoy en su nuevo cargo tras la celebración de la primera reunión del comité de dirección del partido que ha presidido Alberto Núñez Feijóo en la sede nacional de Madrid.

Gamarra ha indicado que Feijóo les ha trasladado que quiere "ordenar el PP de una manera planificada y rápida en lo que se refiere a los congresos pendientes", dado que están "a las puertas" de citas electorales "importantísimas" para España y el PP como las elecciones autonómicas y municipales.

El PP tiene pendientes de poner fecha al congreso del PP de Extremadura, pero también a los cónclaves de las autonomías uniprovinciales como La Rioja, Asturias, Murcia, Navarra o Madrid. También está por decidir si habrá congresos también en Cataluña y País Vasco, así como la propia sucesión en Galicia.

Al ser preguntada expresamente si el comité de dirección ha tratado la posibilidad de adelantar al máximo el congreso del PP de Madrid, Gamarra ha señalado que se ha encargado a Bendodo y Tellado que "con rapidez" presenten a ser posible esta misma semana "un análisis del estado de los distintos congresos pendientes".

"Madrid es uno de los pendientes y como otros, los vamos a celebrar de una manera muy, muy rápida, que es lo que se necesita", ha manifestado la dirigente del PP, para añadir que están "a las puertas" de citas electorales "importantísimas" para España y el PP como las elecciones autonómicas y municipales.

En cuanto a si el PP tiene en mente el mes de mayo para celebrar el congreso del PP de Madrid --un cónclave que lleva meses exigiendo Isabel Díaz Ayuso--, ha reiterado que lo que se ha planteado es la necesidad de que haya una "planificación" que lleve a una "rápida celebración de los congresos" regionales, "siendo muy conscientes" de que hay que organizar el PP a nivel territorial ante la "fecha clave" de las elecciones municipales y autonómicas.

La también portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha explicado que el objetivo es que "cuanto antes" el Partido Popular pueda empezar a trabajar "con equipos y contando con los mejores" y que se puedan ir "materializando las candidaturas y las listas electorales".

En cuanto a si hay algún plazo para la continuidad o no de los actuales portavoces parlamentarios (la propia Gamarra compatibiliza ahora con la secretaría general del PP), ha señalado que no lo han abordado este lunes pero "hay tiempo".

HAY QUE SEGUIR ORDENANDO LA ORGANIZACIÓN POR DENTRO

Dicho esto, ha pedido "tranquilidad" porque hoy se han centrado en la asunción de responsabilidades de cada vicesecretario. A renglón seguido, ha añadido que aunque este primer comité de dirección ha sido "intenso", hay cuestiones pendientes y deben "seguir ordenando la organización por dentro".

Eso sí, Gamarra ha recalcado que su formación no pretende que "la vida orgánica" del PP sea la noticia porque el partido se va a centrar en dar respuesta y soluciones "a los problemas que tienen los españoles". "Ésa va a ser la prioridad y a lo que vamos a estar dedicándonos al 200%", ha exclamado.

Gamarra ha señalado además que el objetivo del PP en esta nueva etapa es "ensanchar el partido" y con esa vocación Bendodo y los cinco vicesecretarios es "planificar todas las áreas desde hoy". Por lo pronto, no están designados aún lo secretarios de área que ocuparán los segundos niveles.

Al ser pregunta si descarta liderar el PP de La Rioja cuando haya un congreso regional en esta autonomía, Gamarra ha asegurado que ese congreso aún no está convocado y ha agregado que como militante del PP riojano el respeto a sus compañeros es "máximo".

"Cualquier cuestión en relación al PP de La Rioja que yo quiera trasladar, me van a entender que lo haga con ellos y por respeto a ellos. Y porque soy una de ellos. No se me olvida nunca de dónde vengo y quién soy", ha dicho, para subrayar que "las formas son importantes".