Parlamento y Comisión Europea plantean que voz ciudadana dé lugar próxima agenda política

Ep./Rd.



El Parlamento Europeo y la Comisión Europea en España abordan este viernes, día 1, en la ciudad de Badajoz un nuevo formato, en el marco de la 'Conferencia sobre el Futuro de Europa y del Año Europeo de la Juventud 2022', en la que se pretende que la voz de los ciudadanos de lugar a la agenda política de los próximos años, de la mano de unos 50 jóvenes españoles y portugueses que expresarán sus ideas sobre Europa a autoridades europeas, nacionales, regionales y locales.



Así lo ha señalado el eurodiputado socialista extremeño Ignacio Sánchez Amor, quien ha precisado que los jóvenes han transmitido en las encuestas su preocupación por el cambio climático, en el caso de Extremadura por cuestiones relativas a la comunicación, así como la necesidad de solidaridad entre las naciones, junto a una agenda que cree que será "posible perfectamente" incluir en las de la comunidad autónoma, nacional y de la Unión Europea.



Otras cuestiones planteadas por los jóvenes pasan por la movilidad estudiantil y profesional o la posibilidad de homologar los títulos académicos y profesionales para que esa movilidad y la teoría de la libertad de movimientos de trabajadores sea "real", ha apuntillado Sánchez Amor, que ha incidido igualmente en que las encuestas también plantean el valor de la solidaridad entre los socios, una idea que ha reforzado a raíz de la crisis ucraniana.



Así se ha puesto de manifiesto en la Conferencia Transfronteriza entre España y Portugal sobre el Futuro de Europa que se celebra este viernes en Badajoz, organizada por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea en España, y en la que jóvenes de ambos países debaten sobre las medidas necesarias para mejorar el futuro de la Unión Europea'.



En este contexto que ha celebrado una rueda de prensa en la que, junto a Sánchez Amor, han participado el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; el jefe de prensa del Parlamento Europeo en España, Damián Castaño, y la eurodiputada extremeña de Podemos María Eugenia Rodríguez Palop, que ha detallado que los eurobarómetros arrojan que en España hay "solo" un 30 por ciento de jóvenes que dicen conocer la Unión Europea, mientras que en Portugal ese porcentaje sube al 64 por ciento.



Al respecto, Rodríguez Palop ha reconocido que el porcentaje en el caso español es "bajo" y que una de las intenciones con este tipo de actos es acercar Europa a los jóvenes, así como que se sientan "sujetos pasivos que reciben cosas de Europa" y también "activos" que forman parte y tienen voz.



Y es que, como ha remarcado, "no nos hemos creído que somos la cuarta economía del euro" ni que España tiene un "peso importante en Europa", donde se la escucha, como se ha visto con la gestión de la isla energética, de las fronteras o de la política exterior en relación, como ha ejemplificado, a Marruecos. También se ha referido al papel europeo de Extremadura en cuestiones de energías renovables y energéticas, en lo que Europa "mira" al suroeste europeo, y al papel "protagonista" de la región extremeña en materia de energía o alimentación.



Asimismo y en relación a la Política Agraria Comunitaria, ha considerado que no hay que abordar "una reforma de la reforma" sino adoptar las medidas "excepcionales" que la situación "excepcional requiere", como es el caso de las adoptadas con la resolución aprobada en el Parlamento Europeo la semana pasada sobre soberanía alimentaria.



En su intervención, Ignacio Sánchez Amor ha admitido que le "gustaría pensar" que este evento va a dar lugar "a algo diferente", dado que, hasta ahora, las "grandes" conferencias de reflexión sobre la Unión Europea "eran de arriba a abajo" y estaban formadas por políticos o intelectuales, mientras que las nuevas plataformas han permitido un formato nuevo, "de abajo a arriba" mediante las plataformas digitales.



EL PAPEL DE EUROPA



Por su parte, María Eugenia Rodríguez Palop se ha referido al papel legislador de Europa y al papel "relevante" que ha adoptado tanto en la pandemia de la Covid-19, como en la postpandemia o actualmente con la invasión de Ucrania, por lo que cree que es "suficiente" para saber de la importancia de pertenecer a Europa; que ha respondido de manera "contundente y unitaria" ante el citado conflicto bélico con sanciones, estrategias militares o ayuda humanitaria.



En este punto, ha abundado que "salir" o "debilitar a Europa es un drama" y "no hay más que ver el resultado del 'Brexit' para darse cuenta".

En relación a la percepción de la unión de Europa ante el conflicto ucraniano, Sánchez Amor ha considerado que la escala nacional "ya no nos sirve para muchas cosas" y que la Unión Europea "reacciona muy bien ante la crisis" o bajo presión y Putin mandó 27 cartas a cada Gobierno nacional con sus exigencias, pero recibió una sola respuesta porque "en esta situación también la Unión Europa se ha crecido".



VARA ESPERANZADO CON EL FUTURO DE EXTREMADURA

También el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha mostrado esperanzado con el futuro de Europa, señalando que uno de los elementos clave para esa esperanza es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El jefe del Ejecutivo regional ha remarcado que “el hecho de que Europa haya mutualizado la deuda es un paso hacia delante de una gran relevancia”.

Además, el máximo mandatario extremeño ha reflexionado sobre acontecimientos como la pandemia y la invasión de Ucrania, asegurando que han sido determinantes para la aceleración de tendencias y para que los ciudadanos tomen conciencia de la importancia de Europa.

“De pronto hemos descubierto no lo importante que es Europa, sino que sin Europa no somos nada. Ha bastado que haya surgido una pandemia para que la gente haya comprobado la capacidad de respuesta que hemos tenido gracias a nuestra condición de europeos”, ha indicado.

Igualmente, el presidente autonómico ha señalado que precisamente como consecuencia de estos acontecimientos y de las crisis generadas por los mismos, como la energética, Europa ha aprendido de sus errores y ha “vuelto a empezar”, considerando que esos errores han sido no tener soberanía energética, agrícola o industrial.

En sentido, Fernández Vara ha subrayado que “los comienzos de este volver a empezar son muy prometedores”, destacando que los pasos que se están dando y la reacción de Europa ante estos acontecimientos “es muy potente”.

De la misma forma, el jefe del Ejecutivo regional ha considerado que este escenario supone una “oportunidad histórica” desde ahora hasta el año 2027”.

En este punto, el máximo mandatario extremeño ha explicado que la coincidencia en el tiempo del N+3 del anterior Programa Operativo con el nuevo Programa Operativo, que se va a aprobar a lo largo de los próximos meses, y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia va a ser muy importante para Extremadura y para España, afirmando que “no podemos permitirnos el lujo de no saberlo aprovechar”.

Al mismo tiempo, ha remarcado que esto debe servir para lograr que en Extremadura en un futuro próximo tengamos mucha más gente con salarios medios y medios-altos.

“Tenemos que tener a más gente trabajando en sectores donde haya salarios importantes que suban la renta media de Extremadura y ahora hay una oportunidad, porque toda la relocalización de la cadena de valor mira hacia territorios como el nuestro. Esa oportunidad no la podemos perder”, ha sentenciado.

VOCACIÓN TRANSFROTERIZA DE LA CIUDAD

Finalmente, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha puesto en valor la vocación europea y transfronteriza de la ciudad, tras lo que ha señalado que se tiene la "sensación" de que Europa "está muy lejos" cuando "nada más lejos de la realidad", de manera que ha resaltado su importancia, como también ha señalado que la capital pacense es una eurociudad con Elvas y Campo Mayor y el "nexo de unión más fuerte que existe" entre dos países vecinos y hermanos como España y Portugal.