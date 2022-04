Valentín García: Los extremeños tienen en el Gobierno el "mejor escudo" frente a la crisis

Ep.



El diputado del PSOE en el Congreso por la provincia de Badajoz Valentín García ha considerado que los extremeños tienen en el Gobierno de la nación el "mejor escudo" para afrontar la actual crisis.



"Los extremeños tienen en el gobierno de Pedro Sánchez el mejor adalid, el mejor escudo para afrontar esta situación de dificultad con la protección de su gobierno", ha destacado.



García, en una rueda de prensa en Mérida, ha valorado el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania, que contiene medidas para las familias, los trabajadores, los autónomos y los empresarios.



El socialista ha indicado que la presente legislatura es ya en sí misma una "carrera de fondo", ya que en la historia democrática no ha habido ningún periodo en el que haya habido tal sucesión de "crisis extraordinarias".



Ante ello, y "afortunadamente", el gobierno de Pedro Sánchez está afrontando estas crisis priorizando a la familias, a los trabajadores, a los autónomos y a las empresas, antes, ha dicho, frente a las consecuencias de la pandemia y ahora también de la guerra en Ucrania.



DECRETO LEY



En esta línea, el diputado del PSOE en el Congreso ha afirmado la invasión de Ucrania por Rusia va a tener una serie de consecuencias en la economía y en la sociedad ante las que el Ejecutivo ha querido trabajar con "suficiente antelación" para que sean del "mínimo impacto posible".



Por ello, el pasado martes, ha recordado, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto Ley con el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania con los objetivos de bajar el precio del gas, la electricidad y los carburantes y apoyar a los sectores económicos más afectados.



En cuanto a las familias, se ha referido García a la rebaja de 20 céntimos por litro de carburante; al aumento del 15 por ciento del Ingreso Mínimo Vital, que en Extremadura afecta a casi 9.000 familias, y a la ampliación del Bono Social Eléctrico y Térmico.



Unas acciones con las que se pretende que las familias no vean mermado su poder adquisitivo y puedan seguir manteniendo su hogar en condiciones "dignas" ante la subida de la electricidad y el gas.



En cuanto a los trabajadores, el Real Decreto Ley contempla la prohibición de despidos en aquellas empresas que reciban ayudas públicas o que sus trabajadores estén en ERTE.



Por su parte, en lo que respecta a las empresas y autónomos se ha referido a que el Ejecutivo central ha abierto una línea "extraordinaria" y de 10.000 millones de euros en avales ICO, se ha previsto la revisión de los precios de los contratos públicos y se fijará un precio máximo para el gas.



Asimismo, ha destacado que se van a destinar 362 millones de euros a la agricultura, 500 millones a las empresas electrointensivas y 450 millones de euros a las empresas del transporte por carretera.



ESTACIONES DE SERVICIO



Asimismo, Valentín García ha recalcado que el Gobierno no solo ha pensado en las empresas y familias a la hora de bonificar el coste del carburante sino que ha pensado también en las estaciones de servicio y así, desde este viernes, 1 de abril, los empresarios pueden solicitar un anticipo de la devolución que se aplicará en cada litro de combustible y que podrán recibir en los "próximos días".



Este adelanto que podrán solicitar será del 90 por ciento con respecto a la facturación del mes equivalente del pasado año 2021, ha apuntado García, quien ha indicado que entiende la preocupación mostrada por los empresarios de las estaciones de servicio pero ha sostenido que el Gobierno ya tenía "absolutamente pensado" en el Real Decreto que no serían las empresas las que iban a afrontar el pago de la bonificación.



"Para los próximos meses hemos puesto un paquete de medidas por valor de 16.000 millones de euros que no tiene parangón en la historia de nuestro país. Nunca habían sucedido tantas crisis en tan poco tiempo, tantas crisis además excepcionales, pero es verdad que tampoco nunca tuvimos un gobierno con un compromiso tan serio con las familias, los autónomos, con los trabajadores y con los empresarios", ha añadido.



Asimismo, se ha referido a que se está ante "situaciones difíciles" pero se está ante el gobierno "más comprometido" de la historia y que "cumple" con los ciudadanos para que ninguno de ellos se quede atrás en la actual crisis.