Extremadura podría otorgar la Renta Garantizada como "pasarela" hasta que el IMV

Ep

La Junta de Extremadura está valorando la posibilidad de compatibilizar la ayuda de la Renta Extremeña Garantizada como "pasarela" hasta que los refugiados de Ucrania puedan percibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV), si en el Consejo de Ministros de este martes no cristaliza que una persona no tenga que estar viviendo en España un determinado número de meses para acceder a esta última prestación, según ha indicado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles.



Tras incidir en que la subida de la prestación del Ingreso Mínimo Vital anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "es necesario", ha indicado que "también es positivo que se pueda disfrutar del IMV antes" de lo que se hacía hasta ahora, de tal modo que una persona no tenga que estar viviendo en España un determinado número de meses para acceder a la prestación.



Así, ha añadido que "si esto finalmente cristaliza en el acuerdo del Consejo de Ministros será positivo" y, si no, la comunidad extremeña ya comunicó al Gobierno de España a través de una reunión de la Conferencia Sectorial con el Ministerio de Inclusión que la Junta "estaría valorando la posibilidad de compatibilizar la ayuda que supone la Renta Extremeña Garantizada como pasarela hasta que la persona pudiese percibir el Ingreso Mínimo Vital, de tal suerte que las personas podrían estar cubiertas desde el mismo momento en el que solicitan el acogimiento o la protección temporal que les habilita la directiva del año 2001", ha señalado..



EL GOBIERNO "HA HECHO LAS TAREAS"



En este sentido, sobre el plan de choque que entre otras cuestiones aumenta el Ingreso Mínimo Vital, anunciado por Pedro Sánchez, Vergeles ha dicho que "el Gobierno de España ha hecho las tareas que tenía que hacer", porque cuando el presidente del Gobierno ha conseguido que Portugal y España sean consideradas "una isla energética" es a su juicio "un logro manifiesto" y, además, "eso da idea de que Europa gracias a la social-democracia ha cambiado y tiene otra forma de afrontar las crisis".

También, respecto al paquete de medidas que este martes cristalizará en Consejo de Ministros, ha destacado que "va destinado a todos los sectores de la población" y confía en que con el mismo se pueda hacer "frente a todos los desafíos en los que nos está poniendo la guerra".



Concretamente, sobre el Ingreso Mínimo Vital, el consejero ha destacado que lo que indican las medidas anunciadas por Pedro Sánchez es que crecerá un 15 por ciento en las prestaciones, lo que le parece "muy importante ya".



Porque "ante esta situación de venida de personas de Ucrania en un sistema que ya se ha demostrado que no es centralizado porque las personas pueden desplazarse libremente por el ámbito de la Unión Europea" lo que hay que evitar son las "bolsas de pobreza" y hay que conseguir que "estas personas puedan hacer una vida lo más normal y lo más inclusiva posible dentro de la sociedad", lo que significa "pagar un alquiler, la luz, el agua".