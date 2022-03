Vara elogia acuerdo Gobierno-transportistas por "esfuerzo" que supone "por parte de todos"

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha celebrado el acuerdo alcanzado entre Gobierno y transportistas a nivel nacional por el "esfuerzo" que ha supuesto "por parte de todos", y porque además resuelve a su juicio "los elementos nucleares".



Tras incidir en que la situación del sector "era muy complicada de mantener" y "no puede ser que un camionero tenga que dejar Madrid por equis y el viaje cueste 'equis más cinco', porque si no gana dinero es imposible", ha considerado Vara que "el esfuerzo que se ha hecho es un esfuerzo por intentar resolver dos circunstancias, una lo que el paro estaba generando, y otra una injusticia de origen que está afectando seriamente a todo el sector".



"Por eso lo celebro y lo celebro además teniendo en cuenta que se da en cuenta a todas las demandas, no sólo a la económica sino también a la que significa y representa que antes del final del primer semestre haya un proyecto de ley parecido al de la cadena alimentaria, proyecto de ley que lo que haga sea poder calcular los costes que tiene el transporte y que nunca vayan a pagar menos de lo que vale", ha sentenciado en declaraciones a los medios de comunicación este viernes en Badajoz antes de la inauguración del I Foro por la Educación Musical en España.



"Eso pasa como en los productos del campo. Si a un agricultor le pagan menos de lo que le cueste pues lo dejará de hacer. Si a un transportista le pagan por el transporte menos de lo que le cuesta ese transporte pues dejará de hacerlo obviamente", ha subrayado Fernández Vara, quien en ese sentido celebra el acuerdo porque cree que "ha sido un esfuerzo por parte de todos". "Y me gustaría que así se reconociera y se aceptara", ha añadido.



VÍAS PARA UNA MAYOR REPRESENTATIVIDAD



En cuanto a que pese al acuerdo continúan los paros y si cree que el Gobierno debería sentarse con la plataforma convocante de los mismos, el presidente de la Junta ha señalado que él cree "mucho" en la "representatividad" y que hay "vías" para poder lograr incluso mayor representatividad, al tiempo que ha considerado "excesivo" un paro "estando resueltos los elementos nucleares".



"Y si realmente ellos están convencidos de que tienen una representatividad mayor que la que en estos momentos se le otorga hay vías para poderlo lograr pero no a través de una huelga indefinida o de un paro como ocurre en estos momentos indefinido", ha apuntado.



"Yo creo que hay caminos para poderlo lograr, hay elecciones, hay momentos en los que se resuelve cuál es la representatividad pero hacer una huelga sólo por una cuestión de representatividad o hacer un paro con todo el daño que puede hacer estando resueltos los elementos nucleares a mí me parece absolutamente excesivo", ha incidido.