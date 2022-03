Los veterinarios colaborarán en regularizar situación sanitaria de mascotas de refugiados

Ep.



Los Colegios de Veterinarios de Cáceres y Badajoz van a colaborar con la administración para regularizar la situación sanitaria de las mascotas que llegan con los refugiados ucranianos a la región, fundamentalmente en lo relativo a la vacuna contra la rabia en los perros, ya que en Ucrania no es obligatoria esta vacuna y podría suponer un riesgo para la salud animal y pública.



Ambos colegios van a sufragar los gastos que se generen de material y medicamentos para poner en práctica los protocolos establecidos por el Ministerio de Agricultura, y piden a los 700 veterinarios de la región que ejercen la sanidad clínica que colaboren de forma voluntaria para adecuar la situación sanitaria de esta mascotas a la normativa europea.



Y es que Ucrania es el tercer país, ajeno a la Unión Europea (UE), con una situación epidemiológica preocupante en lo que se refiere a la extensión de la rabia en su territorio, donde se producen unos 1.600 casos al año entre animales, que solo pueden transmitirlo a los humanos a través de una mordedura.



Ahora, como consecuencia de la guerra por la invasión rusa, los países de la UE han comenzado a recibir a miles de refugiados, que también están llegando a Extremadura, y que en ocasiones vienen con sus mascotas, sobre todo perros, gatos y hurones, que en la mayoría de los casos no están vacunados contra la rabia, al no ser obligatorio en su país de origen.



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN



El presidente del Colegio de Veterinarios de Badajoz, José María Sánchez Murillo, y su homólogo en Cáceres, Juan Antonio Vicente Báez, han ofrecido este martes una rueda de prensa en la capital cacereña en la que han informado que el Ministerio de Agricultura ha implementado un protocolo de actuación para regularizar la situación de estas mascotas.



Si los perros llegan sin vacunar deben guardar una cuarentena domiciliaria hasta que reciban dos dosis de la vacuna contra la rabia, y después someterse a un análisis de sangre para valorar el nivel de anticuerpos que tienen. También se les desparasitará y se atenderán otras necesidades para que estén en las mejores condiciones sanitarias en cumplimiento con la normativa europea.



De momento, no se tiene constancia de que los refugiados ucranianos que han llegado a Extremadura lo hayan hecho con mascotas pero, en caso de ser así, será la administración competente la que se haga cargo de los animales e inicie la tramitación de la regularización de la situación sanitaria en colaboración con los colegios veterinarios.



Tanto el presidente de Cáceres como en el Badajoz han aprovechado para pedir al Gobierno central que haga obligatoria la vacuna contra la rabia en perros en todo el territorio nacional, ya que en las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias y Cataluña no es obligatoria.



En el caso de Extremadura, donde sí es obligatorio vacunar a los perros contra la rabia, han solicitado que se haga extensivo a los gatos y hurones, porque en muchas ciudades existen colonias felinas sin controlar que pueden propagar la enfermedad entre otros animales.