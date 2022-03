Podemos pide medidas para atajar el "deterioro de condiciones de vida de la ciudadanía"

El portavoz de Podemos Extremadura, José Antonio González, ha reclamado este lunes medidas "urgentes" para atajar la "escalada de precios" que está provocando un "deterioro de las condiciones de vida".



Así lo ha indicado en una rueda de prensa donde también ha expresado que "no se puede soportar" una inflación del 7,6 por ciento que hacen necesario que se articulen políticas para "frenar la escalada de precios y los comportamientos especulativos, y proteger así a la ciudadanía".



"Hay que adoptar medidas para que el descontento social no se pudra y aparezcan los buitres del descontento social, que solo generan odio", ha dicho.



A su vez, González ha explicado que estas medidas tienen que estar basadas en un "principio rector", que es el de la "justicia social y la solidaridad" para que "la salida de esta crisis sea una salida justa".



Por eso, la formación plantea un impuesto especial a las grandes eléctricas porque, ha dicho, "no a todo el mundo le ha ido igual" en esta crisis, en alusión a las eléctricas, que "cuadruplicado sus beneficios", así como una reforma fiscal para que "pague más quien más tiene".

"El patriotismo se demuestra con solidaridad con los compatriotas, no con tener una bandera en la pulsera o en el balcón", ha aseverado.



González también ha reclamado que el gobierno de Fernández Vara "no se quede de brazos cruzados como pasó con otras crisis". Por eso, la formación exige que ante la escalda de precios, la Junta de Extremadura aumente la partida de suministros mínimos vitales.



"No entendemos como tiene congelada esa partida, que está destinada a ayudar a las familias a pagar la factura energética, en 3,5 millones de euros cuando todos conocemos el incremento del precio de la luz", ha indicado González.



El portavoz también ha asegurado que Podemos Extremadura apoyará las movilizaciones del próximo miércoles convocadas por diferentes organizaciones, entre ellas sindicatos, organizaciones de consumidores o de autónomos, según informa la formación en una nota de prensa.



Por otro lado, José Antonio González también se ha referido a la movilización del sector primario de este pasado domingo en Madrid.

En este punto, el portavoz de Podemos Extremadura ha asegurado que la formación apoya "todas las reivindicaciones del sector primario" y ha pedido más medidas para "garantizar las rentas agrarias".



Sin embargo, ha querido lanzar un mensaje a las organizaciones agrarias "para que elijan bien sus amigos porque los grandes propietarios y los sectores más reaccionarios del país no defienden lo mismo que el sector primario", algo que se ha visto, asegura, con su posición durante la tramitación de la Ley de Cadena Alimentaria.



Finalmente, considera que también hay que "elegir bien a los enemigos", porque la Ley de Bienestar Animal "ni toca al sector primario ni a la caza", ha sentenciado.