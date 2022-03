Chacón señala que CCOO "nunca" ha defendido "huelgas salvajes" ni lo va a hacer

Ep.



La secretaria general de CCOO en Extremadura, Encarna Chacón, ha señalado que el sindicato "nunca" ha defendido las "huelgas salvajes" ni lo va a hacer, porque España no puede permitirse una situación como la de los 'chalecos amarillos' en Francia.



"En España no podemos estar como estuvo Francia con los 'chalecos amarillos'. Si hay alguien que pretenda eso, creemos que se equivocan", ha espetado Chacón, quien considera que lo que hace falta es "dialogar, hace falta sentarse, y efectivamente dar soluciones".



"Pero las huelgas salvajes este sindicato nunca las ha defendido ni las vamos a defender", ha incidido, a la vez que ha ahondado en que creen en los derechos de la ciudadanía, y en que "por eso es muy importante", cuando se establecen servicios mínimos antes de determinadas movilizaciones, "garantizar esos mínimos vitales para todo el mundo".



Por ello ha pedido el fin de estas "situaciones" de manera "inmediata", tanto por parte de los transportistas, como también por parte del Gobierno que "tiene que aligerar en cuanto a las medidas para dar soluciones al conflicto", ha apostillado.



De esta manera se ha pronunciado a preguntas de los periodistas en Badajoz por la huelga del transporte y su valoración por la situación generada en torno a la misma. Al respecto, ha reconocido que el alza de precios está afectando a este sector, al igual que al resto de la ciudadanía y a todos los trabajadores, y que "por eso precisamente" desde CCOO van a iniciar movilizaciones "para que se reflexione, para que se pongan medidas, tanto por parte de este Gobierno, como por la propia Europa".



En este sentido, ha recordado que la Comisión Europea se reúne el día 24 y el día 29 el Consejo de Ministros, y que desde Comisiones Obreras están trabajando también para que se presente una serie de baterías de medidas "que puedan dar salida a estas situaciones".



Sobre las movilizaciones, Encarna Chacón ha matizado que ya se han anunciado, y que "de hecho" desde CCOO y UGT a nivel confederal se han fijado para el día 23, así como que las concretarán el próximo lunes en una rueda de prensa conjunta con distintas organizaciones.



"Porque esto es una movilización no solo laboral, sino también cívica", ha concluido sobre esta movilización, debido a la situación de los precios y porque "ese colchón social, ese escudo social se tiene que agudizar en estos momentos mucho más".



La secretaria general de CCOO en Extremadura ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas con motivo de su presencia en una concentración convocada por los sindicatos CCOO y UGT en Badajoz para exigir el desbloqueo del convenio de Contact Center.