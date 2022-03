El invierno ha sido muy seco y muy caluroso en Extremadura, según la Aemet

Ep.

El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Extremadura, Marcelino Núñez, ha destacado que el pasado invierno ha sido muy seco y muy caluroso en la región, y que las previsiones apuntan a una primavera más cálida y más seca de lo normal.



En concreto, la temperatura media del invierno ha sido de 10 grados y las precipitaciones registran un déficit de 80,4 litros por metro cuadrado en promedio para toda Extremadura, según ha detallado Núñez en una rueda de prensa en la Delegación del Gobierno, en Badajoz, en la que ha hecho público el balance climático de la pasada estación del invierno y las previsiones para la primavera, que comienza el domingo 20 de marzo a las 16,33 horas.



En este sentido y de cara a los próximos días, ha resaltado que este jueves se está notando que la presencia de polvo sahariano "se va atenuando", y a lo largo del día irá disminuyendo, de manera que a partir de la noche "será nula", mientras que por otro lado las temperaturas van bajando y hay "cierta inestabilidad" y "quizás" haya chubascos débiles en el norte o en el sur de la región pero "poco importantes".



Ya el sábado 19 se espera un día de cielos poco nubosos, sin precipitaciones, temperaturas sin grandes cambios y vientos flojos con predominio de la componente este, y el domingo 20 y en el inicio de la próxima semana un aumento de la nubosidad y lluvia a partir del domingo por la tarde y "hasta por lo menos" el próximo miércoles con precipitaciones "no muy intensas tampoco, pero sí constantes otros tres-cuatro días" que podrían hacer superar la media de marzo "con tranquilidad.



En relación al fenómeno de la calima, ha insistido en que este jueves está en una fase "decadente" y que a partir de las 23,00 o 24,00 horas "desaparece prácticamente", aunque por la tarde el ambiente está "prácticamente limpio", así como en que ha sido un episodio "muy intenso" y el "más intenso" del que se tienen noticias "sobre todo a nivel de superficies", porque "otras veces viene esta cantidad de polvo en altura y no se nota tanto".



"Esta vez lo que ha ocurrido es que esa lengua de polvo que viene muchas veces, porque es un fenómeno natural, ha bajado mucho a superficie y ha afectado a grandes zonas, sobre todo al oeste que no suele afectar tanto", ha aseverado, para matizar que suele afectar más al este.



Asimismo y de cara la próxima primavera y a los meses de abril, mayo y junio, en la región extremeña hay una mayor probabilidad de que las temperaturas sean superiores a los valores normales y de que las precipitaciones sean inferiores a los valores de referencia.



BALANCE DEL INVIERNO



En su balance del invierno, Marcelino Núñez ha señalado que el pasado trimestre ha sido muy seco en cuanto a las precipitaciones registradas en la región y el segundo más cálido en temperaturas del periodo de referencia (1981-2010), sólo superado por 1990.



Las precipitaciones medias para toda la región durante el invierno han sido de 78,6 litros por metro cuadrado, siendo muy inferiores al valor de referencia para este trimestre, 159 litros por metro cuadrado, por lo que se ha tenido en promedio para toda Extremadura un "importante" déficit de 146 litros por metro cuadrado o, como ha apuntillado, en este trimestre las precipitaciones han representado un 49 por ciento del valor de referencia.



Así, el trimestre de diciembre de 2021 y enero y febrero de 2022 ha sido el quinto más seco del periodo de referencia, entre 1981 y 2010, en Extremadura, y el octavo más seco de los últimos 42 años.



El balance de las precipitaciones acumuladas en lo que llevamos de año hidrológico, desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022, ha sido clasificado también como muy seco.



Se han registrado de media 190,3 litros por metro cuadrado, siendo la referencia 336,3 litros por metro cuadrado, de forma que las precipitaciones registradas en el periodo citado han supuesto un "importante" déficit de 146 litros por metro cuadrado, ha detallado, para matizar que la precipitación de lo que se lleva de año hidrológico 2021-2022 ha supuesto un 56,6 por ciento del valor esperado o de referencia.



En lo que a temperaturas se refiere, en Extremadura la temperatura media del trimestre entre diciembre de 2021 y enero y febrero de 2022 ha sido de 10 grados, mientras que la temperatura media de referencia es de 8,5 grados, lo que significa que se ha registrado una anomalía positiva de 1,5 grados respecto al valor medio, que permite clasificar este trimestre como muy cálido en cuanto a temperaturas y, en concreto, el segundo más cálido del periodo de referencia, entre 1981 y 2010, solo superado, en este periodo, por 1990, y el tercero más cálido de los últimos 42 años.