CCOO y Unidas por Extremadura piden al Gobierno medidas "urgentes" ante crisis de precios

Ep./Rd.

La secretaria general de CCOO Extremadura, Encarna Chacón, y la portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, han coincidido en reclamar al Gobierno medidas "urgentes" que eviten que la crisis de precios que está provocando la guerra en Ucrania recaiga sobre los bolsillos de las clases trabajadoras, pensionistas y, en definitiva, de la mayoría social extremeña y española.



Así lo han manifestado ambas dirigentes en declaraciones a los medios de comunicación antes de mantener un encuentro para compartir propuestas que puedan ser trasladadas por la formación al parlamento regional, de cara a impulsar políticas tanto a nivel autonómico como nacional para paliar los efectos de la subida de precios en los bolsillos de los ciudadanos.



La dirigente sindical ha subrayado que ya se venía arrastrando un "lastre" en forma de subida de precios, pero que la invasión de Rusia a Ucrania ha elevado la situación a "insostenible".



Ambas han puesto el foco en la factura eléctrica. Encarna Chacón ha señalado que las grandes compañías del sector han "venido especulando con los precios", por lo que considera que "ya es momento de que el Gobierno ponga pie en pared" para buscar una solución a una inflación que ha alcanzado el 8,1 por ciento en febrero en la región impulsada por la energía.



"No a la especulación de las eléctricas. No a seguir enriqueciéndose con beneficios venidos del cielo", ha dicho Chacón, quien ha reclamado al Gobierno que "ponga limites" para evitar este "robo a mano armada" de las eléctricas a los ciudadanos.



"Hay soluciones, medidas", considera la dirigente sindical, que han de ponerse sobre la mesa para que esta situación no la vuelvan a sentir los trabajadores en sus bolsillos, teniendo en cuenta la "dificultad" que están encontrando para "arrancar" unos salarios dignos.



Por ello, se necesitan políticas del gobierno consensuadas, como se ha venido haciendo durante la pandemia, que pongan una solución a esta "subida imparable de los precios".



Lo primero sería, ha señalado "atajar el mix energético" y la tarificación eléctrica, porque "no se puede entender que algo que casi no se utiliza", como es el gas, esté marcando los precios. Al respecto, ha reconocido que tuvo su "razón de ser" para activar las renovables pero en este momento "no tiene sentido".



Por su parte, seguirán trabajando en la negociación colectiva a través de las cláusulas de revisión salarial para que no haya más pérdida de poder adquisitivo en la clase trabajadora, pero insiste en que en estos momento "la pelota la tiene el Gobierno".



Por este motivo, el sindicato seguirá "presionando", desde la concertación y el diálogo como hasta ahora, pero sin descartar la movilización. "Estamos dispuestos a salir a la calle para reivindicar lo que consideramos justo", ha señalado.



DE MIGUEL PLANTEA UNA "REFORMA FISCAL DE EMERGENCIA"

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, acompañada por el diputado Joaquín Macías, ha asegurado que "esta crisis no puede caer en las espaldas de las familias trabajadoras".

"Estamos muy preocupados por los efectos de este conflicto, y por eso creemos que hay que blindar el poder adquisitivo de los trabajadores y los pensionistas", ha apostillado.

En concreto, De Miguel ha asegurado que para ello es necesario poner en marcha una batería de medidas que pasan por ayudas directas para PYMES y autónomos afectados por la crisis, según informa la formación morada en una nota de prensa.

Sin embargo, también por una "reforma fiscal de emergencia", que pasa, entre otras medidas, porque un incremento impositivo para las grandes empresas eléctricas "que han triplicado sus beneficios en 2021".

"Los beneficios caídos del cielo tienen que ir directamente a bajar la factura de la luz", ha dicho De Miguel.

A este respecto, ha reconocido que "necesitamos que la solidaridad, que es la base de un país justo y democrático, provenga también de las grandes empresas y familias más pudientes de este país; que entiendan que deben aportar más a la hucha común".

Por último, la líder de Unidas Por Extremadura considera que solo de esta manera "la crisis generada por la acción injustificable y criminal de Putin no recaerá en las espaldas de las familias trabajadoras y de los pensionistas de este país", ha sentenciado.