Vara se muestra "por supuesto de acuerdo" con subir el presupuesto en Defensa

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha mostrado "por supuesto de acuerdo" con que se aumente el presupuesto de Defensa, no sólo en España sino en el conjunto de países de la Unión Europea, porque "el futuro, la igualdad, la justicia no se construye sólo con hermosas palabras".



Así, ha argumentado como ejemplo que no se combate únicamente con "hermosas palabras" la situación "tan absolutamente injusta y desigual entre el poderío militar que Rusia tiene en relación con Ucrania es un abuso de tal envergadura que tiene nombre de niños, de mujeres, de mayores, de personas a las que están asesinando vilmente" no se combate únicamente "con hermosas palabras".



"Ya me gustaría a mí que se pudiera combatir sólo con hermosas palabras, se combate entre otras cosas también con apoyo para que puedan tener una mínima defensa, porque al final es de lo que estamos hablando: no estamos mandando armas para que ataquen a nadie, estamos mandando armas para que se puedan defender frente a un brutal ataque tan injusto y tan ilegal", ha recalcado Fernández Vara.



De este modo se ha pronunciado a preguntas de los medios este martes en una rueda de prensa en Mérida sobre el aumento del presupuesto en Defensa anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y donde también ha indicado que no tiene constancia "de dónde son las armas que se están mandando a Ucrania" desde España.



Al mismo tiempo, ha reflexionado sobre algo que según ha indicado le escuchó decir hace años "muchas veces" a Felipe González, relativo a que "Europa empezó la casa sin pensar que iba a necesitar el tejado, que es el que te protege, las políticas de seguridad y de defensa", lo que ha llevado a que se han ido desarrollando "otras pero de pronto viene un sátrapa (en alusión a Vladimir Putin) que está asesinando vilmente a hombres, mujeres y niños y te descubre tus indefensiones", y tras lo cual ha reiterado que cuestiones como "el futuro, la igualdad, la justicia no se construye sólo con hermosas palabras".



Estas declaraciones de Vara han tenido lugar a preguntas de los medios durante la firma este martes en Mérida del protocolo general de actuación entre la Junta de Extremadura, la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura y el Consejo Extremeño del Movimiento Europeo para conmemorar el 72º aniversario de la Declaración Schuman y el Día de Europa en Extremadura.