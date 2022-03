Vara pide respetar "unidad de criterio" Gobierno y UE para "no pecar por exceso" en ayuda

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha insistido en que hay que respetar como algo "absolutamente básico" la "unidad de criterio" que marcan el Gobierno de España y la Unión Europea ante la acogida de refugiados ucranianos y la recogida de ayuda para Ucrania, para de ese modo "intentar no pecar por exceso".



Así, ha vuelto a reiterar la "disposición" de Extremadura para acoger refugiados ucranianos, pero tras la previa coordinación con el Gobierno central, adecuando los recursos a las necesidades en función de lo que se pueda alargar o no el conflicto bélico en Ucrania.



"Esto creo que deberá ir por fases en función de cómo vayan siendo los acontecimientos. Evidentemente si esto se alarga en el tiempo estaremos hablando de otra cosa, pero de lo que estamos hablando ahora es de encontrar primero garantías para todos los ucranianos que puedan venir a Europa, absoluto cumplimiento con todos sus derechos, y luego en segundo lugar en caso de que quieran permanecer bien en España bien en cualquier de sus CCAA habilitar espacios para que lo puedan hacer", ha dicho Vara.



En este sentido, el presidente de la Junta ha informado de que Renfe ha comunicado que se está notando presencia de ucranianos que van camino de Portugal y que lo están haciendo "vía Extremadura", motivo por el cual la comunidad trata de "facilitarles las cosas lo máximo posible" para que puedan ejercer su libertad de movimientos por Europa. "Y lo que estamos haciendo es intentar facilitarles las cosas lo máximo posible para que puedan moverse libremente por Europa como parece que está clarísimamente establecido en las medidas que se están adoptando".



Además, en declaraciones a los medios con motivo de su asistencia este miércoles en Villanueva de la Serena a la entrega de los Premios de la XXIII Cata-Concurso de Aceites de Oliva Virgen 'Extrema Selección 2022, ha defendido la importancia de prepararse para diferentes escenarios en función de cuánto dure la guerra en Ucrania, para de ese modo bien habilitar centros de acogida o bien buscar familias de acogida.



"Aquí hay dos tiempos perfectamente diferenciados. Si esto va a durar el tiempo que haya que plantearse la posibilidad de acogimientos en familias de una parte de los ciudadanos que vengan, o si lo que estamos planteando es la acogida en centros de acogida que puedan tener un perfil diferente. Pero eso lo iremos viendo con el tiempo. Lo importante es tener las dos cosas, tener tanto centro como ir teniendo un cierto grado de conocimiento sobre la gente que esté dispuesta a hacer las acogidas", ha recalcado.



En todo caso, ha insistido en que ahora hay que recordar que no hay que hacer "lo que no digan las autoridades". "Podemos llegar a tener un cierto colapso de productos o de bienes que se pongan a disposición sencillamente porque en estos momentos no hay manera de hacerlos llegar cuando se tratan de productos perecederos", ha afirmado, tras lo cual ha defendido que "hay ongs en frontera con mucha experiencia que serán las que tienen que ir marcando las necesidades que vaya habiendo en cada momento".



PRUDENCIA EN LOS AYUNTAMIENTOS



Por otra parte, también a preguntas de los medios, Fernández Vara ha pedido "prudencia" a los ayuntamientos que están organizando por su cuenta ayuda humanitaria para Ucrania, porque "nos podemos encontrar con que al llegar allí no tengan ninguna referencia".



"Ayer me llamaba un médico de Extremadura que se iba para allá, que qué hacía... Pues yo antes de irme llamaría a las ong que están en la frontera para decirles 'oye, que voy para allá, estoy dispuesto, que penséis una tarea para mí", ha indicado.



"Yo creo que todo esto habría que hacerlo con carácter previo y no lanzarse hasta tener los caminos perfectamente trazados, porque al final esto es también un problema de organización... hay que intentar no pecar por exceso", ha subrayado.

LA GUERRA TENDRÁ UN "IMPACTO ECONÓMICO"

Por otro lado, el presidente de la Junta de Extremadura ha advertido de que la guerra en Ucrania tendrá un "impacto directo" en la economía nacional y regional debido a las conexiones fruto de un mundo globalizado.

A preguntas de los medios de comunicación, el jefe del Ejecutivo regional ha señalado que no solo este producto sino otros muchos se verán afectados. Y es que, como ha señalado, cuando el campo estaba "preocupado" por la sequía, "se nos mezcla con una guerra que va a traer un impacto directo", principalmente relacionado con la exportación de cereales.

"La globalización era eso", ha dicho Vara, quien ha reconocido, no obstante, que no podía imaginar que "un mundo con tanta interacción económica, social... de pronto pudiera haber una guerra".

En todo caso, ha celebrado que en esta ocasión España afronte la guerra y sus consecuencias dentro Europa, lo cual le permitirá superarlo "unidos a otros países", aunque ello no evitará que afecte a "cuestiones claras" como la energética, que tendrá una incidencia "de manera evidente en próximas semanas y meses".

"Tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos para que ese esfuerzo y esas dificultades estén lo suficientemente repartidas para que todo el mundo lo sienta, pero nadie demasiado", ha apuntado.

En cuanto a la solicitud de medidas urgentes para afrontar el incremento de los gastos en el transporte o la electricidad, ha señalado que es una cuestión que afecta a todas las comunidades autónomas por igual, y que serán decisiones que tendrá que adoptarse de forma conjunta con la Unión Europea.