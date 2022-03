El cambio climático y la minería de litio influyen negativamente en población de flamencos

Un estudio internacional coordinado por la Universidad de Extremadura (UEx) que se ha llevado a cabo en los lagos salinos del llamado 'Triángulo de Litio' en Chile revela que el "efecto combinado" del cambio climático y la minería de litios sería causante de la disminución de la población de dos especies de flamenco en el Salar de Atacama en los Andes chilenos.



Así pues, según explica la UEx en una nota de prensa, los flamencos son una de las aves emblemáticas de la Cordillera de los Andes y la base de la industria del ecoturismo local, pero los lagos salinos poco profundos de los que dependen para alimentarse y reproducirse están amenazados por el cambio climático y la minería de litio.



A este respecto añade que la mayor parte del litio del mundo se extrae en el 'Triángulo de Litio' de Chile, Bolivia y Argentina, pero la minería de litio no está exenta de efectos negativos sobre la biodiversidad local.



En ese sentido, la minería de litio y el cambio climático de manera combinada han provocado una disminución del 10 al 12 por ciento de la población de dos especies endémicas de flamencos en solo 11 años en el Salar de Atacama en los Andes chilenos, según este estudio publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B.



La investigación, que ha analizado cinco lagos salinos en la región chilena del 'Triángulo de Litio', indica que el cambio climático afecta al volumen de agua en los lagos salinos en toda la región, sin que se produzca por ello una disminución generalizada en el número de flamencos, pero sin embargo, en el Salar de Atacama, donde se concentra la extracción de litio, la población de flamencos sí ha disminuido.



En la región del Salar de Atacama, además de los cambios provocados por el cambio climático en toda la región, "la minería de litio está reduciendo los niveles de agua y aumentando las molestias para los flamencos", explica el ecólogo de la Universidad de Extremadura Jorge Gutiérrez, que ha dirigido el estudio.



"Esto significa que son menos frecuentes los años con suficiente agua para que los flamencos se reproduzcan y ahora, incluso cuando hay suficiente agua, hay menos flamencos en la zona", explica el investigador.



Además, en el estudio, los autores se han basado en treinta años de censos de flamencos recopilados por biólogos y técnicos del gobierno chileno en los cinco lagos salinos, junto con datos de teledetección para identificar los cambios en los niveles de agua y la disponibilidad de alimentos dentro de cada lago a lo largo del tiempo, lo cual ha permitido investigar qué factores climáticos han influido en la disponibilidad de agua y alimento para los flamencos, señala la UEx.



A este respecto, añade que la demanda mundial de litio se ha disparado en las últimas décadas para su uso en vehículos eléctricos, teléfonos móviles y dispositivos de almacenamiento electrónico, por lo que se prevé que la producción en Chile se triplique para 2026 en relación con los niveles de 2018 y se expanda a otros lagos salinos más allá del Salar de Atacama.



"La disminución de flamencos que documentamos en el Salar de Atacama pronto podría extenderse al resto de la región", explica el coautor y profesor de la Universidad de Carolina del Sur Nathan Senner, quien añade que "teniendo en cuenta que dos de estas especies de flamencos no se reproducen en ningún otro lugar del mundo, esto podría conducir a una disminución drástica en toda su área de distribución y perjudicar gravemente a la industria del ecoturismo local que depende de los flamencos".



Cabe destacar que en la investigación han participado científicos de la Universidad de Extremadura, Universidad de Montana, Universidad de Antofagasta, Universidad Austral de Chile, Universidad de Carolina del Sur y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos.