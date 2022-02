Monago reconoce que no le gustan concentraciones como las de Génova

Ep.

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha reconocido que a él no le gusta el "grito" y el "insulto" de las concentraciones de simpatizantes del partido como las de los últimos días frente a la sede de Génova, y ha defendido en alusión a la situación nacional de su formación que "hay que intentar siempre agotar las vías del diálogo".

Así, ha defendido --ante situaciones como la que vive el PP a nivel estatal-- la "capacidad de la palabra y de la razón en las personas" y que "hay que intentar siempre agotar las vías del diálogo", tras lo cual ha reconocido que no le gusta "de verdad" concentraciones como las de los últimos días frente a la sede nacional del PP.

"No me gusta, yo lo digo de verdad, y eso no quiere decir que me posicione con uno o con otro (en referencia a Pablo Casado y a Isabel Díaz Ayuso), es que no me gusta... Sea quien sea la persona no me gusta el grito, sobre todo porque vivimos en un momento de mucha complejidad, de mucha tripa, donde hay mucha fake news, mucho anonimato en las redes", ha espetado.

Con ello, a preguntas de los medios en una rueda de prensa este lunes en Mérida sobre la concentración de simpatizantes de Isabel Díaz Ayuso ante la sede nacional del PP para increpar incluso al presidente del PP, Pablo Casado, ha indicado que él mismo fue presidente de la Junta y contó con personas acampadas "durante meses" frente a su casa, por lo que ha reconocido que él ve esto como algo que no le agrada.

"Yo he sido presidente de la Junta cuatro años y yo no es que tuviera concentraciones, yo es que lo tuve acampados en casa durante meses, no eran afiliados míos pero eran personas acampadas y yo eso no se lo deseo a nadie, ni a mi adversario... Me duele esto, me duele siempre que pasan estas cosas, le pase a quien le pase... No es algo que me agrade", ha reconocido.

"¿Que forma parte de la libertad? Pues claro que forma parte de la libertad... Forma parte de muchas cosas la libertad", ha incidido Monago, quien como opinión "personal" ha recordado que él ha "vivido" situaciones de concentraciones frente a su casa. "Algunos dices que es que iba en el cargo que te insultaran... y yo siempre decía dónde está esto, dónde está el documento en los papeles que firmé que tienes que aguantar insultos Monago", ha añadido.

En esta línea, ha incidido en que "los que somos responsables políticos no podemos en ningún caso justificar eso porque no es bueno para la salud democrática del país y contribuye a la radicalidad", ha espetado como "opinión personal".

"No es bueno estar en los extremos en esta vida. Nunca es bueno los extremos. Yo he intentado tener una cierta centralidad, sin que quiera decir la centralidad que seas de centro", ha incidido.

FISCALÍA

Asimismo, preguntado sobre si cree que el PP debería haber llevado el caso de Ayuso a la Fiscalía Anticorrupción, Monago ha rehusado hacer una valoración sobre algo que desconoce. "Es que yo no lo sé, es que no sé ni el papel del que se habla, yo no he visto nada de eso", ha afirmado.

En este punto, ha recordado que haciendo uso de su formación en materia de Derecho "es tan complejo el hacer juicio de valor sin tener un expediente". "Es difícil teniendo un expediente, cuanto más sin tenerlo, con lo que te cuentan o con lo que te dicen", ha añadido.

Así, ha afirmado que él no se puede convertir en "un Torquemada y decir si las cosas se hacen bien o se hacen mal", tras lo que ha recordado que "muchas veces en los juzgados se veía claramente que se identificó a quien mató a Manolete y al final queda suelto sin cargos".

"Yo no tengo por qué hacer especulaciones de lo que habido o lo que no ha habido porque yo no estoy al tanto ni lo sé con detalle", ha concluido.