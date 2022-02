Vara lamenta que la situación de PP traslada un mensaje "demoledor" a la ciudadanía

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha lamentado este lunes que la situación que atraviesa el PP traslada un mensaje "demoledor" a la ciudadanía, "porque la lucha del poder por el poder genera un desapego de la ciudadanía respecto de la política tremendo".



Por ese motivo, los responsables del PP "harían bien en ser conscientes de lo que eso puede significar, ya no solo para la derecha española, sino también para el conjunto del país", ha señalado Fernández Vara este lunes en una entrevista en Radio Nacional de España, recogida por Europa Press.



Según ha señalado, "como ciudadano de este país" ve "con mucha preocupación" la situación que atraviesa un partido como el PP "que ha sido gobierno, y que está llamado a volverlo a ser si la historia se mantiene y algún día hay alternancia".



En cualquier caso, Fernández Vara ha explicado que "le ha llamado mucho la atención el hecho de que la gente no le dé ninguna importancia al origen de todo esto", que según ha recordado "ha sido una contratación por parte del hermano de la presidenta, algo que está prohibido por ley", ha dicho.



Un asunto al que "hay gente que parece ser que no le da importancia, y la tiene y mucha, porque ese es el fondo de la cuestión", ha señalado el presidente extremeño, quien ha apuntado que "hasta ahora nadie ha planteado con claridad los contenidos de ese contrato, y a qué se dedicaba esa empresa antes".



En ese sentido, Vara ha considerado que en este caso "hay muchas dudas todavía, y muchas cuestiones que resolver", ante las que espera que "se puedan resolver" porque vienen de un partido que "aunque sea adversario" del suyo, "es un partido importante para la gobernabilidad de este país".



Por todo ello, el presidente extremeño ha considerado que "esto no es bueno para la política, porque las personas pasamos, pero las instituciones permanecen", tras lo que ha lamentado que "cuando uno tiene la sensación de que las personas están por encima de las instituciones", es algo que "tiene más peligro que una caja de bombas".