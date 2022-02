Batet da por zanjado el tema de la votación de la reforma laboral

Ep.

La presidenta del Congreso, Mertixell batet, ha dado por zanjada este martes la polémica por la votación de la reforma laboral, que salió adelante gracias al error de un diputado del PP, y ha defendido la independencia de los letrados de la Cámara, cuyo informe ha sido determinante para tumbar las quejas del Grupo Popular.

La Mesa del Congreso, por mayoría, ha tumbado los escritos de protesta del PP por esa votación tan ajustada, concluyendo que "no hubo un error técnico", sino una equivocación del diputado extremeño del PP Alberto Casero.

"Las decisiones adoptadas fueron correctas, el procedimiento de comprobación de voto fue el adecuado y, al no haber un error técnico, no había necesidad de reunir a la Mesa --ha sentenciado Batet--. Y como saben los errores en el voto no dan lugar a repetición o corrección alguna".

Pero la presidenta también ha querido salir al paso de las críticas del PP al informe de los letrados y ha subrayado la independencia de los servicios jurídicos, recordando que estos altos funcionarios estaban en los mismos puestos cuando ella llegó a la Presidencia.

A su juicio, criticar a los servicios jurídicos de la institución es "un modo de desprestigiar a la propia institución", y ella siempre va a estar defendiendo su independencia: "Atacarlos a ellos es atacar la legitimidad del Congreso", ha afirmado.