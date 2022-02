Ecologistas en Acción afirma que peleará "hasta el final" respecto a Valdecañas

Ep

El coordinador y abogado de Ecologistas en Acción Extremadura, Ángel García Calle, ha asegurado que la organización va a seguir "peleando hasta el final" si la Junta y los propietarios recurren al Constitucional el auto del Tribunal Supremo que acuerda la demolición del complejo Marina Isla de Valdecañas.



Así, ha destacado que están "enormemente satisfechos" con el auto porque el Supremo ha sido "coherente" y, además, porque es "un triunfo no del ecologismo sino de la legalidad" porque lo que reclaman "desde el minuto uno" es "que se cumpla la ley".



En declaraciones a Europa Press Televisión, García Calle ha señalado que si la Junta recurre ante el Tribunal Constitucional seguirán "peleando" hasta que "se consiga la demolición del complejo" y si no recurre pedirán que "definitivamente se ejecute" la sentencia "en sus propios términos".



Además, sobre las declaraciones del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, de revisar los territorios protegidos de la región, ha apuntado que "no deja de sorprendernos". "Ya desde hace tiempo está clara cuál es la política del PSOE, del Gobierno regional, y es llevar a cabo proyectos aberrantes contra el medio ambiente y contra el futuro de Extremadura", ha lamentado.



Del mismo modo, ha recordado que Extremadura "está recibiendo subvenciones" de la Unión Europea por las zonas protegidas por lo que cree que Vara "se va a llevar un tirón de orejas, otro más" por parte de Europa.



Asimismo, García Calle ha indicado que les "sorprende" que cuando se pregunta a Vara si va a haber responsabilidades políticas, diga que "no hay nadie que esté digamos en primera línea" ya que - ha dicho- "está mintiendo" porque el director general de Política Forestal, Pedro Muñoz, "fue precisamente el jefe de servicio por el que pasó el informe de Valdecañas y le dio el visto bueno"; por lo que, "al menos esa persona debería dimitir", ha apuntillado.



Por otra parte, ha considerado que, tras este auto, "deberían tomar nota algunos promotores y algunos políticos" porque Ecologistas en Acción "no va a parar de ser garante de la legalidad y de la lucha medioambiental". A este respecto, se ha referido al proyecto Elysium City en Castilblanco que "de seguir adelante va a ocupar varias zonas protegidas" y "seguramente corra la misma suerte que Marina Isla de Valdecañas".



"No cabe que vengan inversores buitres a explotar los recursos naturales de Extremadura saltándose la ley, si vienen inversores a Extremadura invirtiendo conforme a la legalidad, no deben tener ningún miedo", ha subrayado.



Igualmente, el responsable de Ecologistas en Acción en Extremadura ha considerado que esta sentencia "va a sentar precedente" en otras zonas de España y "va a servir de freno" para los inversores "buitres" que hacen "inversiones de este tipo, de lujo".

Y, ha concluido que "nos sentimos satisfechos porque es una prueba de que la Justicia muchas veces acierta y desde luego demuestra que no hay poderosos que se puedan saltar la ley".