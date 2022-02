CSIF cree que Junta debería subir a 180 millones la dotación del concurso de ambulancias

Ep.



El sindicato CSIF entiende que la Junta de Extremadura debería subir al menos a 180 millones de euros el presupuesto para el concurso de ambulancias en la comunidad para que alguna empresa pudiera pujar al mismo y que el servicio fuese, en consecuencia, viable, además de poder "cumplir" con lo estipulado en el convenio laboral del sector y ofrecer una atención de calidad al ciudadano.



De este modo lo ha señalado el trabajador de ambulancias y delegado de CSIF en el comité de empresa de Ambuvital, Juan Félix Soto, en rueda de prensa este lunes en Mérida acompañado del secretario autonómico de Acción Sindical de dicho sindicato, Paco Fernández, y donde han indicado que el próximo 23 de febrero se conocerá el resultado del concurso abierto por la Junta para el servicio de transporte sanitario terrestre en la región --que cuenta con una dotación de 154 millones de euros--.



Así, Soto ha afirmado que la Administración autonómica debería "sopesar qué está haciendo mal" para que las empresas decidan "no pujar" por dicho servicio, algo que a su juicio podría deberse a que existe una "falta económica" por parte de la Junta en la dotación del presupuesto para el concurso en cuestión; y ha avanzado que el 23 de febrero CSIF se manifestará a las puertas del SES en Mérida con motivo del resultado del concurso.



Además, tras recordar que CSIF ya impugnó el pasado mes de septiembre los pliegos del concurso y que la Junta no accedió a sus peticiones, lo que ha llevado a que los pliegos actuales sean "los mismos", ha incidido en que las condiciones de este concurso llevan a que "se vulnere" el cumplimiento de derechos de los trabajadores en el convenio y a no garantizar, ha explicado, un servicio al ciudadano en las condiciones adecuadas.



Esto, según ha subrayado Juan Félix Soto, acarrea al sindicato "miedo de que vuelva a pasar lo que pasó con Tenorio", ya que con la memoria económica de los pliegos del concurso se "vulneran muchos derechos del convenio", como el cálculo de jornada laboral, o el no cálculo de las dietas ni la nocturnidad en el presupuesto.



Además, ha advertido de que debido a que han "desaparecido por completo" las ambulancias de urgencias parciales en zonas rurales "no se garantizan los puestos de trabajo de más de 100 trabajadores".



MANO TENDIDA A LA JUNTA



Por su parte, Paco Fernández ha afirmado que, después del "desastre" que resultó la gestión de Tenorio en la comunidad, CSIF ha tendido la mano a la Junta de Extremadura para articular un "acuerdo" relativo al servicio de ambulancias en la región, ya que "por el precio que sacan el concurso se van a mermar de nuevo los derechos de los trabajadores y por supuesto lo van a pagar los ciudadanos".



En este sentido, ha preguntado a la Junta si cree que si hace dos meses el concurso quedó "desierto", ahora "con el mismo precio y los mismos pliegos" va a optar al mismo alguna empresa, tras lo cual ha defendido que con dichos pliegos "es imposible" cumplir con el convenio colectivo y "tristemente podríamos volver a tener otro caso Tenorio" en Extremadura.



También, en cuanto a si la Junta de Extremadura podría haber encontrado ya alguna empresa que pujase por el servicio, Paco Fernández ha indicado que desconoce este aspecto, y ha insistido en que con las condiciones económicas actuales sería "inviable" cumplir con la calidad del servicio y con las condiciones del convenio laboral para los trabajadores.



"Si la ha encontrado (una empresa la Junta) volveríamos a tener muchos problemas", ha espetado el secretario autonómico de Acción Sindical de CSIF Extremadura, quien ha entendido que la Administración regional con la dotación de contratos de emergencia en este servicio lo que está haciendo es poner "parches". "Es un servicio esencial que no puede permitirse Extremadura no tenerlo", ha apuntado.



"Pasan los años y no tenemos un convenio como hay que tenerlo y un servicio de calidad", ha insistido Fernández, quien ha recalcado que para cumplir con todos estos elementos hay que invertir más dinero. "Esto cuesta dinero", ha espetado.